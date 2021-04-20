İletişim ve haberleşme gezegeni Merkür, dün Boğa burcu seyrine başladı. Aklı temsil eden Merkür, 19 Nisan ile birlikte inatçı kişileri ön plana çıkaracak. Bu süreçte aklımıza sürekli olarak insanların kafasının nasıl çalıştığı ve pratiklikleri gelecek. Haberleşme gezegeni, bizlerin kullandığı iletişim diliyle de bir ay boyunca yakından ilgilenecek.



İDDIALI GÜNLER

İletişim gezegeni, toprağın sabit fikirli burcundaki seyrinde, inatçı kişileri ön plana çıkarırken, sabit fikirli kişiler de bundan nasibini alacak ve çok konuşulanlar arasında kendisine yer bulacak. Merkür'ün dün Boğa burcuna geçmesi, Türkiye'nin haritasını da yakından ilgilendirecek. Merkür bu süreçte aynı zamanda Güneş ve Uranüs'le de kavuşum gerçekleştirecek. Bu durum iddialı günlerden geçeceğimizi işaret ediyor. İnatlaşma, meydan okuma ve en önemlisi de sırların ortaya döküleceğini söylüyor gök kubbe. Ülkemiz açısından bakacak olursak birçok magazinsel konu yine bu süreçte gündeme geliyor olacak. Haberleşme gezegeni Merkür'ün Türkiye'nin Natal haritasında 11. evinden geçecek olması, ülke turizminde hareketi de beraberinde getirecek. Seyahat, vize, pasaport işlemleri, harç ve ödemeler önemli konular arasında yer alırken, bu konularda yeni düzenlemelere de gidileceğini işaret ediyor gökyüzü.

Sektörlere yeni bir boyut kazandıracak. Seyahat edemeyenler, tatil yapamayanlar, fırsat bulamayanlar ve bekleyenler hepinizi yakından ilgilendirecek olan Merkür'ün Boğa seyri, turizm sektörünü etkileyeceği gibi tıp, hizmet ve ticaret sektörlerine de yeni bir boyut kazandıracak.

Özgürlük tutkusu olanlar mercek altına alınacak. Merkür, Boğa burcuna geçişini, tek başına tamamlamayacak. Merkür, Güneşle deyim yerindeyse el ele tutuşarak Boğa burcuna geçecek. 19 Nisan'daki Güneş Merkür kavuşumu hepimiz için iddialı bir dönemin başlayacağını işaret ediyor. 19 Nisan'dan, 21 Mayıs'a kadar Merkür'ün Boğa hali, geleneksel yapıyı ön plana çıkarırken, özgürlük tutkusu olanlar ve farklı hayat yaşayanlar da mercek altına alınmış olacak. En çok konuşulacaklar

Diplomatlar

Kamu sektörü

Konsolosluklar

Büyükelçiler



ASTRO GÜNDEM

VENÜS-Neptün ilişkisi denizlerdeki politikalarımızın konuşulacağına işaret ediyor. Ayrıca reklam ve pazarlama sektörüne yeni kurallar getiriyor. PR ve pazarlama şirketlerinin öncelikleri değişecek. Influencer'ların yeni dünya düzeninde sınavı başlıyor.