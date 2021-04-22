Odak kaybı sorunu hepimizin başına sıklıkla gelebilen bir şey. Güneş Boğa geçişinde bu sorunu yaşayanlara haberler var! Hayatımızdan dikkatsizliği çıkarıyoruz. Şunu unutmayın, Güneş'in Boğaya geçmesi ve Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs'ün Boğa burcunda seyredişi, diyet, estetik ve alışkanlık konuları için daha fazla efor içerisinde olacağımız anlamına geliyor.

Güneş Boğa burcundayken, estetisyenlere gitmek, çocuklarımızla ilgilenmek ve en önemlisi de kafamızı dağıtmak isteyeceğiz. Güneş–Boğa seyri kendine yatırım yapanları gözler önüne serecek.

Bugün itibariyle, Güneş'in, Merkür'ün ve Uranüs'ün Boğa burcunda hareket etmesiyle bir toprak stelyumu söz konusu olacak. Yani kısaca Boğa burcunda küçük çaplı bir etkilenme meydana gelecek. Bu etkilenme de Türkiye'nin Akrep burcunu yakından ilgilendirecek. Hepimizi ilgilendirecek ve süreç içerisinde en önemli tarih olan 25 Nisan'da, enteresan haberler almamız kuvvetle muhtemel. Bu tarihte gerçekleşmesini istediğimiz konular hakkında olumlu dönüşler, güzel haberler gelebilir.

19 Nisan'dan 21 Mayıs'a kadar devam edecek olan günler, gözle görülür şekilde Boğa günleri olacak. Çünkü Boğa stelyumu, bütün Boğa burçlarını son derece yakından ilgilendiriyor.

Yükseleni Boğa olanlar: Görünüş, ev ya da çevre ile ilgili değişiklikler yapabilir.

Ay Burcu Boğa olanlar: Duygusal konulardaki yüklerden kurtulabilir.

Haritasında jenerasyon gezegenleri Boğa olanlar: Hayatında dönüşümler, yeni başlangıçlar yapabilir, miras konularını çözmek için de kolları sıvayabilir.

Özellikle bu Boğa günleri sadece Boğa burçlarını değil, bütün hepimizi yakından ilgilendirecek. Çünkü Türkiye'nin Natal haritasına, yani astroloji haritasına göre Boğa stelyumu meydana gelecek. Boğa burcunda inci tanesi gibi dizilmiş gezegenler, Türkiye'nin burcunda karşıtlık yapıyor olacak. Güneş, Türkiye'nin Jüpiter'ine de Venüs'üne de karşıtlık yapıyor olacak. Türkiye'nin Güneş'inin karşısında oluşacak olan bu stelyum, Venüsyen günler, çok güçlü olayları da beraberinde getirecek.



Peki en çok hangi konulara kafa yoracağız?

■ Fazla kilolar

■ Beslenme alışkanlıkları

■ Geçmiş

■ Yaşam alanı

■ Taşınma, adres değiştirme

■ Çocuklarımızın eğitimi

■ Kişisel gelişim kursları



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Neptün kontağı teknolojinin içine düşeceğimiz günleri vurguluyor. Kripto para madenciliği çılgın bir noktaya ilerleyecek. 24 Temmuz 1963 kuruluşlu Satürn'ü Kova olan TÜBİTAK'ın ortaya çıkardığı projeler dış basında yer alacak.