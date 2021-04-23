"Dünya dönüyor, sen ne dersen de." Demişler şarkıda… Aslında bize çok şey anlatır. Ne düşünürsek düşünelim ne yaşarsak yaşayalım değişime karşı direnmenin anlamsız olduğunu gözler önüne serer. Bu yazımda dünya değişirken bu değişime ayak uyduramayanlar ya da yanlış değişenleri kaleme aldım.



Aile sorunları böyle mi çözülüyordu?

Gençlerin birçoğu sosyal medya ile uyuyup sosyal medya ile kalkıyor. Bu noktada aileleri ile olan iletişim de bir noktada tıkanıyor. Hitap becerilerini aile ilişkilerinde kullanamayan gençler de en küçük sıkışık olayda hemen kendi iç dünyalarına çekilmeye çalışıyor. Halbuki iletişim kurmadan hiçbir sorun çözülmez. Yeni dünyada aile ile çocuk arasındaki o kolektif iletişim aile bağlarının temelini kurar.

Medya araçları çoğaldıkça ve insanlar paylaşımlarda bulundukça sahte ve yapay bir dünyanın içerisinde kendilerini bir balona hapsettiler. Sosyal medya gerçekleri ve gerçek yaşam diye ikiye ayırır bile olduk açıkçası. Sonsuz bir ilgi açlığı hakim oldu, "o buna sahipse ben daha iyisine sahip olmalıyım, o benden daha güzel görünemez, bu bile evlendi mi gerçekten?" daha iyisi benim olmalı hırsları ruhumuza iyice işledi.

Tekrara düşerek, her gün bunları kendinize sorup bir bataklıkta çırpındığınızı ne yazık ki fark edemiyorsunuz. Aslına bakarsanız bu durumda olduğunuz için kimse sizi suçlayamaz. Çünkü sosyal medyanın aldatıcı dünyası günümüzde birçok salgın hastalıktan daha tehlikeli.



Hayır ben gayet iyiyim!

Yeni dünya düzeninde bu düzene ayak uydurmaya çalışan ve "kimlik" arayışı içinde olan bireyler de karşımıza çokça çıkıyor. Kimisi farklı bir zümreden gibi görünmek istiyor, kimi de bulunduğu konumu paylaşmak istemiyor, tedirginleşiyor. Burada en önemli psikolojik eşiklerden birisi ortaya çıkıyor; "ait olma." İşte bu duygu ile hareket eden insanlık kimi zaman bırakın nereye ait olduğunu, kendi benliğini bile kaybediyor. Ama her cümlenin sonunda şunu duymak şaşırtmasın, "İyiyim."

Vücudumuzun dinlenmeye ihtiyaç duyması gibi zihnimizin de karakterimizin de dinlenmeye ihtiyacı var. Temizlik sadece ev içinde yapılmaz sosyal hayatta da yapılır. Bu dengeyi kuramayanlar ise modern hayatın kaybedenleridir aslında…







ASTRO GÜNDEM

Venüs-Uranüs kavuşumu, "Masada çözülmeyenler, yaptırımlarla mı çözülecek?" dedirtecek. ABD ve Rusya arasındaki atışma asıl şimdi başlıyor.