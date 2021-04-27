KOÇ: Aklınıza takılan bütün konulara nokta koymak isterken odak noktanızı hiçbir şeyin etkilemesine izin vermeyin.

BOĞA: Güneş, Uranüs, Merkür, Venüs… Kısacası herkes Boğa burcunda. Ya birilerinin kalemini kıracaksınız ya da ne olursa olsun yaralarınızı sarıp yürüyüp gideceksiniz.

İKİZLER: Dolunay sizi bolca harekete geçirecek. Mayıs ayında adınızdan bolca söz ettireceksiniz. Özellikle de ertelediğiniz planlar ve gidemediğiniz seyahatlerde harekete geçebileceksiniz.

YENGEÇ: Duygusal ve kırılgan halleriniz ön plana çıkacak, hele ki gönlünüzde birisi varsa… Gezegenlerin çoğunun da toprak burcunda olması sizi ilişki yönünden çokça etkileyecek.

ASLAN: Karasızlığı, geçmişi ya da sizi daha önce hırpalayan gönül işlerini geride bırakabileceksiniz.

2023'ün 8 Mart'ına kadar hayata olan bakış açınız değişecek.

BAŞAK: Dolunay gerçekten içinizi dolduracak. Jüpiter Mayıs ayında size konfor getirecek ve "iyi ki" diyeceksiniz.

İşinizle ilgili maddi sorumluluklarınızı da ardınızda bırakabileceksiniz.

TERAZİ: 2021 yılında arada kalan, bir şeyleri değiştirmek isteyip de değiştiremeyen ve aklı dolu olan burçlardan birisi siz olabilirsiniz.

Yönetici gezegeniniz Venüs, bu dolunay'da Merkür ile kavuşarak sizin aklınıza farklı yol ayrımları sokacak.

AKREP: Dolunay'ın ev sahibi sizsiniz.

Burcunuzdaki heybetli dolunay elinde İçi Akdeniz rengiyle dolu bir bayrakla 2021 yılını tam anlamıyla başlatıyor. Siz önden koşuyorsunuz, herkes de sizin arkanızdan.

YAY: Ateşi kullanmayan bu dolunay'la beraber aklınızdaki sorular yeniden canlanabilir. Özellikle alım-satım işleriyle uğraşan bir Yay burcuysanız, dolunay dikkat dağınıklığınızı artırabilir.

OĞLAK: 2017'nin Aralık ayında 1050 gün boyunca Oğlakları konuşacağım demiştim. Bu döngünün bitmesiyle beraber Oğlak burçlarına "Geçmiş olsun" diyorum.

KOVA: Kova Çağı… Bugünün değil önümüzdeki yılların da konusu. Size her zaman söylediğim gibi; "Hayatınızın en önemli yıllarından geçiyorsunuz. Farkında mısınız?

BALIK: Dolunay'ın arkasındaki en baskın gezegenler toprak burçlarında konumlanırken siz de keskin kararlar alacaksınız.

Kararlarınız, konuşmalarınız ve ilişkileriniz konuşulacak.



ASTRO GÜNDEM

Plüton bugün Oğlak burcunda Retro'ya başlıyor. Bölgesel mahkemeleri daha fazla konuştuğumuz bir gündeyiz. Medya üzerinden kozlarını paylaşmaya çalışan bazı siyasiler soluğu mahkeme salonlarında alabilir. Sosyal medya ikiye bölünecek.