Gökyüzü 2021'in en güçlü süreçlerine gün sayarken, bu yazdıklarıma kulak kabartmanızı tavsiye ederim. 2021'in tutulmalarına doğru yürüyoruz. Büyük tutulmalar yaklaştığı zamanlar da sessizlikler bozulur. Ama bu sessizlikte düşünceleriniz yanlış anlaşılmasın ve değer kaybetmesin. En önemlisi ise umudunuzu ve planlarınızı kırmasın. Düşünceleriniz önemlidir. Kişiliğinizi yansıtır. İçinizi yani sizi gösterir. Çevrenizdekilerle iletişiminizi belirler. Pencereden baktığınızda görüntünüzü yine düşünceleriniz belirler. Hayal gücünüz kadar büyüksünüzdür bu dünyada. Hayal etmekten, düşünmekten korkmayın!



DÜŞÜNCELERIN GÜCÜ

Her düşündüğünüzü söylerken, sözlerinizi can kulağıyla dinleyen kişilerle beraber olun. Çünkü herkesin sizi sevmesini sağlayamazsınız. Anlaşamayacağınız kişiler çıkacaktır mutlaka. Ama siz sizi önemsemeyen insanların üzerine düşmeyin, sizi yorar. Haklı olduğunuz konularda haksız duruma düşersiniz. Bazı durumlarda bile haksız olursunuz, düşünceleriniz tükenir. Düşünceler özeldir. Düşünceler ne kadar değerli olursa olsun, herkesle uyuşmayabilir. Herkes farklı fikirlere sahip olabilir. Yeni fikirler her zaman değişik bakış açılarını barındır. Düşüncelerinizi neden ifade etmeyeceksiniz ki? Sizi bundan alıkoyan bir şeyin olmasına izin vermeyin. Düşünceler değerlidir. Düşünceleriniz güçlüyse, sizde güçlüsünüz.



SUSMAK DA ÖNEMLİ

Susmak da bir o kadar değerli ve kıymetlidir. Sessizlik birçok şeyi barındırır içerisinde. Sevgiyi, sevgisizliği, onaylanmayı, onaylanmamayı ve daha nicelerini. Sürekli olarak bir şeyleri beklediğinizde, kendinize kötülük yapmış olursunuz. Kendinizi sekteye uğratmış olursunuz.



KENDİNİ İHMAL ETME

Başkalarına yetişmeye çalışırken kendinizi ihmal etmeyin. Çevrenizde sizi seven kişiler var. Vazgeçme ihtimalleri var. Beklediğiniz yanıtlar gelmez her zaman. Zaten doğrusu da bu değil mi? Kendini başkasının ayakkabısının içinde değil kendi ayakkabının içerisinde hisset! Kendi hayatının, kendi düşüncelerinin değiştirilmesine, yönlendirilmesine izin verme!



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Venüs kavuşumu "lojistik" dünyasındaki devrimi gözler önüne seriyor. Online paket servisi yapan dijital uygulama devlerine market zincirleri rakip olacak. Siber saldırılar kripto para dünyasını etkilemeye devam edecek.