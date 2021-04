Günümüz dünyası değişen, gelişen ve adapte olmaya kanalize eden bir dünya oldu. Sonuçta değişen zamanın çarkları hayatımızdaki birçok parametreyi değiştirdi. Hal böyle olunca kişisel normlardan çok global unsurları konuşmaya başladık. Çünkü 2021 yılında Kova Çağı'nın getirmiş olduğu bu değişim sarmalında başrol global firmaların ta kendisinde. Neler konuşuruz derseniz; yöneticileri, yönetilenleri, çalışma şekillerini ve kazanç durumlarını… Bu liste bu paralelde uzar ve gider ancak dünyanın değişen kavramları arasında küresel anlamda iş yapan şirketler olduğu da aşikar. Değişen ve hızlanan dünyada birçok değerli yöneticilerini kaybedecek global dünyanın mavi yakalıları.



EMPATİ KURMANIN ÖNEMİ

Birçok yönetici ve şirket sahibinin odak noktası maksimum verim ve mutlak kazançtır. İşte burada çalışan ve yöneten arasındaki ilişkinin de ne düzeyde olduğunu görebiliyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Empati unsuru da tam olarak bu noktada karşımıza çıkıyor. Yönetici ve çalışan arasındaki iletişimdeki en küçük aksaklık bile işin beklenilen düzeyde verimli olmamasına sebep oluyor. Bu durumda da zincirleme bir olumsuzluk başlıyor. Zaman hızlanırken yöneticilik kavramı da değişen dünyadan nasibini alacak ve evrimleşecek.

Kişisel hayatta da iş hayatında da her hareketin bir sonucu vardır. Buradan yola çıkacak olursak davranışlarımızın sonucuna bir sebep oluruz. Bu da demektir ki içinde bulunduğumuz her durumda gelişine yaşamamalı ve işin takipçisi olmalıyız. En nihayetinde hepimiz kendi hayatımızın işçisiyiz ve verdiğimiz emekler ne kadar koordine olursa o kadar ilerlermiş oluruz.



DÜNYA DEĞİŞİYOR

Çalışma saatleri ve çalışma alanlarının değişmesi mesaileri de değiştiriyor.

Yönetmek ve yönetilmek yeni anlamlara kavuşuyor.

Özgürlük kavramının değiştiği bir buçuk yılı geride bırakırken her an değişen dünya, iş dünyasındaki değişimleri de gözler önüne serecek.

Mavi yakalı çalışanların yeni çalışma düzenine uyum sağlaması birçok faktör açısından önem kazanacak.

Global anlamda sınav verecek sektörler.

Bankacılık

Sanayi

Sağlık

Hizmet

Bilişim ve yazılım

Sinema

Reklam ve pazarlama

Tekstil ve kozmetik



