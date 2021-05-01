Aslında biz özgürlüğe açılıyoruz! Bugünlerde gazetedeki köşemde Hollywood uyuyor, sanat uyuyor gibi yazıları çok kaleme aldım. Genel anlamda dijital dünyanın uyanışına şahitlik ediyoruz. Bir yandan dijital bankacılığa geçerken diğer bir yandan çocuklarımızın da eğitim rutinlerinin dijital ortama göre adapte edildiğine tanıklık edeceğiz. Aslında sanat her yerde… İnsan, var olma sanatını ortaya koymaya çalışıyor ve baktığınızda gündelik hayatta, kendimizi bir noktaya taşımanın sanatı içerisindeyiz. Ama tabii ki soracak olursanız, dünya sanat konusunda ya da kültürel bazda, 2021 yılının 21 Mart'ıyla yani ekinoks ile birlikte özgürlüğümüzü kısıtlayan 1 buçuk yılı geride bırakacağız. Dünya sokaklara dökülecek.



MÜCADELE AYNI

Şu anda herkes sanatı depoluyor. Üretiyor. İnsanlık yaşam mücadelesi veriyor. Bunun sonucunda ortaya çok farklı şeyler çıkaracaklar. Ayakta kalma mücadelesinde olan insan, birbirine teknoloji ile ulaşmaya çalışıyor. O yüzdendir ki dünya bir devrim geçiriyor. İnsanoğlu teknoloji ile robotlaşma, duygular ile merhamet arasında büyük bir sınav veriyor. Eğer bu köprüleri kurabilirsek, dünyada ilk Türkiye'de uyanacak sanat. Unutmayın! Her şey Türkiye'de başlar derim. Çünkü dünyanın haritasını açtığınızda organizasyon, güç ve enerji burada başlıyor.



HOLLYWOOD UYANIYOR

İlk stüdyosunu 1911'de kuran ve birçok sinema uzmanına göre sinemanın başkenti olan Hollywood son bir buçuk yıldır uzun bir uykuda. Hollywood uykudayken dijital yayın platformları da meydanı boş buldu doğal olarak. Bu noktada da birçok sinemacı filmlerini ya askıya aldı ya da bu platformlarla ortak projelere imza atıp filmlerini bu mecralara sattı. Demek oluyor ki Hollywood'da irili ufaklı birçok projeye "sinemayı harekete geçirmek" için destek verebilir. Bu durum Hollywood'un uyanma sürecini başlatacak. Amerika'dan birçok Akdeniz ülkesine açılan setlerden genişleyen stüdyolara kadar adından söz ettirecek bir yapılanmadan söz ediyorum. Sonuç olarak şu bir gerçek ki sanat 2021 yılında uyanmaya başlarken değişen sistemlerin ilk meyvelerini yakın zamanda göreceğiz. Sanat da tıpkı dünya gibi iklim değiştirecek.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Ay Düğümü ilişkisi "Kripto para dünyasında krizler büyüyor!" Jüpiter – Kova döngüsünde tanıştığımız kripto paralar günümüzde birçok ünlüyü ve iş adamını içine çekecek. Viral videolar gündemden düşmeyecek. Ayrıca bankalar kripto para dünyasına da adım atacak.