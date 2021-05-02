İddialı günler yakın… Genişleten gezegen Jüpiter'in su burcuna olan geçişi yaklaşırken kalbimizin en özel konuları irdelenecek ve gündemden düşmeyecek. Kalbi yoran konular dile gelmekten de çekinmeyecek. Dünya, evliliklerin farklı bir sürece doğru evrildiğini işaret ediyor.

Evlilikleri yoracak konular

Geçmiş ilişkilerin etkileri

Aşırı kıskançlık

Güvensiz tavırların artış göstermesi

Uzun zaman önce alınan kalp ağrılarının bir daha konuşulması

2021'in ikinci yarısında bu tarihlerde doğanların evlilikleri ve ilişkileri sınanıyor!

8 Mart 1974 – 18 Mart 1975

Bu tarihler arasında doğduysanız, sizin de Jüpiter'iniz Balıkta. Jüpiter yılınızdan geçerken, yarım kalan her ne işiniz varsa çözmek isteyeceksiniz. Örneğin evliliğinizle ilgili bir küs bir barışık gidiyor ya da ayrı evlerde yaşıyorsanız veya birtakım hukuksal konular, davalar ve borçlarla uğraşıyorsanız, bunların hepsini çözeceğinizi bir şekilde yola gireceğinizi mücadeleye tutuşacağınızı belirtiyor.

20 Şubat 1986 – 2 Mart 1987

Bu tarihler arasında doğduysanız, gökyüzünüzde Jüpiter'iniz Balık. Jüpiter, şansı temsil eder. Öncelikle girdiği ortamı genişleten ve suları temsil eden Jüpiter'iniz Balık burcunda doğmuş olan sizlerin ilişkilerle ilgili keskin kararlar alacağınızı işaret ediyor gökyüzü. Özellikle de son 1 buçuk 2 yıldır savrulduğunuzu düşünüyorsanız. Karışıklıklar ve arafta kalmışlıklar haritanızda az da olsa var.

4 Şubat 1998- 12 Şubat 1999

Bu tarihler arasında doğanları, kitabımda da anlattım. Z kuşağı Z kuşağı diye zıplaya hoplaya yazmıştım. Döngü sizin döngünüz, sizin alacağınız kararlar, çıkışlarınız… Dünyadaki hareketliliği özellikle mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki bu kuşak sağlayacak. Dünyayı farklı yorumlayacaklar, aynı zamanda ilişkilerle ilgili kendi içlerinde yaşadıkları özgüven problemlerini çok daha rahat çözecekler.

Yukarıdaki tarihleri bir kenara not edin, bu tarihlerde doğan kişiler ünlü olsun ya da olmasın evliliklerindeki huzursuzluğu bir şekilde hissedecekler. Kimler olduğunu merak ediyorsanız vermiş olduğum tarihleri araştırmaya ne dersiniz? Bu sefer rolleri değişelim.







ASTRO GÜNDEM

Merkür-Plüton 120'liği sinema ve yapımcılık sektörünün yaşadığı dönüşüme dem vuruyor. 1911 yılında Satürn–Boğa döngüsünde kurulan Hollywood kendi içinde bir çığır açıyor. Setlerini ise Akdeniz ülkelerine taşıyacak. Sanat uyanıyor.