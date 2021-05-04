İletişim gezegeni Merkür, bugün yöneticisi olduğu burca yani İkizler'e taşınıyor. Değişken burçlar arasında en hareketli, en hızlı hareket eden ve en hızlı düşünen burca taşınacak olan Merkür etkilerini hissettirecek. 11 Temmuz'a kadar İkizler burcunda konumlanmaya devam edecek olan Merkür, iletişimimize yine farklılıklar katacak.



YENİ FİKİRLER

Birbirimize duyduğumuz ihtiyacımızın artması, bazı davranışları da beraberinde getirecek. İletişimimizi güçlendirmek adına çeşitli arayışlar içerisinde olacağımız bir dönem olacak. Haberci gezegen Merkür, İkizler transiti boyunca merak duygumuzu da körükleyecek. Yeni fikirlerin konuşulduğu süreçte, kendimizi daha iyi şekilde ifade etmeye başlayacağız.



TEKNOLOJİ SINAVI

Kendimizi ifade ediş şeklimiz ve iletişimle ilgili olan her şey Merkür'ün etkisi altındadır. Peki bütün burçlar aynı derecede mi etkilenir? Hayır. Merkür, bazı burçlarda hareket ederken kendisini rahat hissetmez. Hele geri giderken kimse kimseye kendisini ifade edemez. Bu durum iletişimi olumsuz etkileyebilir.

Merkür, teknolojiyi de yakından etkiliyor. Eğer elinizdeki telefonunuz ile bir sınav verecekseniz, bu Merkür'ün ters günlerden geçtiğinin bir habercisidir. Merkür'ün tersinin tuttuğu günler ise; 30 Mayıs ile 23 Haziran tarihleri arasında olacak.

İletişim gezegeni Merkür, alacağımız kararlara da etki edecek. Acele aldığımız kararlarda hata yapma ihtimalimiz artarken, Merkür İkizler transiti ile düşünmemiz gerektiğini bize hatırlatacak. Merkür, hedeflerimize odaklanmamız için harekete geçmemiz gerektiğini de ifade edecek.

Merkür, 4 Mayıs–11 Temmuz tarihleri arasında derdini anlatamayanların derdini anlatacağını, yalan söyleyenlerin de ifşa olacağını gözler önüne serecek. Hızlı dönüşler alacağınız bir dönem sizleri bekliyor.



ASTRO GÜNDEM

Merkür, yöneticiliğini yaptığı İkizler burcuna geçiyor. Yazılı ve görsel basına odaklanacağımız günlerin altını çiziyor. Uydu üzerinden yayın yapan birçok kanal dijital olarak yayın hayatına devam ederken kapanan televizyon kanallarına dünya tanıklık edecek