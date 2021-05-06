Mayıs ayı bir yanıyla sorgulatan bir yanıyla da gerçekleri tüm yüzüyle ortaya çıkaran bir ay olacak. Gökyüzü, insanlığın üzerinde dönen bütün hesapları ortaya dökecek. 2021 Mayıs ayındaki ilk tutulma insanlığa farklı bir bakış açısı kazandıracak.



SINANIYORUZ

Hangi kapının kapalı, hangi kapının da açık olduğunu kestiremediğimiz bir Mayıs ayından geçiyoruz. Bu nedenle komşularımızdan gelecek en küçük tıkırtıya bile takılabiliriz. Gökyüzü bu kadar sınandığımız zamanlardan geçerken sabırlı olmamızdan yana… Kısacası herkese bir alan bırakmamız gerektiğini fark edeceğiz. Kişisel kontrol ve denge ise bunun ilk adımı olacak.



ESNEK OLUN

Dünya bir yandan sıkışırken bir yandan da kursağına takılan olayları ise yutkunmaya çalışıyor. Güneş dünyanın en doğusundan en batısına kadar bizleri sarmalı altına alacak. Bu sarmalın adı da tutulma olacak. Gökyüzünün frekansları değişirken yüzleşmeler yönünü bilim adamlarına çevirecek. İlaç sektöründe gerçekler bir şekilde gündeme dökülecek. Ön yargıların ve stresin yer yer etkilerini hissettireceği mayıs ayı, en çok da esneklik düşüncesini hayatlarımıza sirayet ettirecek.

Mayıs ayında nelere dikkat etmeliyiz?

■ Ateşli ve kesici aletlere dikkat.

■ Virüsün dünyayı bir Truman şova çevirdiğini biliyoruz. Bu nedenle birçok solunum hastalıklarına karşı verilen her tedaviyi uygulamayın.

■ Parayı doğru kullanmak isterken aceleci olmamalıyız. Yatırım kanallarını belirlerken bir uzmana danışmak şart.

■ Uzun zamandır görüşmediğimiz kişilerle sosyal medya platformlarında denk gelebiliriz. "İşi düşünce yazıyor zaten" sözü akıllardan çıkmayacak.

■ İşini evinden yürütenler için ani internet ve elektrik kesintileri can sıkabilir.



ASTRO GÜNDEM

Yapıcı gezegen yeraltı gezegeni ile iletişim kuruyor. 1958'de Jüpiter – Akrep döngüsünde kurulan NASA'nın yaptığı yeniliklerin temelindeki bazı gizemleri Merkür Retrolu Jeff Bezos dökecek.