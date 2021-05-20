Güneş, bugünden 21 Haziran tarihine kadar değişken burç İkizlere geçerken adeta kurulmuş bir alarm rolü üstlenecek, unutmaya mahal bırakmayacak. Unuttuklarımızı ve ertelediklerimizi kucağında taşıyarak masamızın üzerine bırakacak. Fakat bu duruma üzülmeyin neden mi? Yaşamı temsil eden Güneş İkizler burcunu pratiklik ve zeka ile destekler. Bu nedenle İkizler burçları önüne yığılan işlerde tabiri caizse atom karınca gibi olacak.



İLİŞKİLER YOĞUNLAŞIYOR

Güneş yalnız değil elbette, Merkür'ün de retrosu'nu hesaba katarsak "Neydik, ne olacağız?" sorusunu daha fazla soracağız kendimize. Dünya hızlanırken ve birçok kolektif harekete ev sahipliği yaparken biz de hızlanacağız. Yöntem belirlemek bizler için kolay olacak. Dünya'nın hızına yetişmeye çalışırken bazı hobilerimize ara vermemiz gerekebilir. Bu gösterdiğimiz fedakârlıklar ile ilkbahardan yaz mevsimine geçiş evresinde insanlık olarak oldukça aktif olacağız. Güneş'in İkizler burcuna geçmesi ile birlikte tüm burçlar hızlanacak. İkili ilişkiler ve iletişim odaklı projeler bu döngüde yoğunluk kazanacak. Bu yoğunlukların ve hızın arasında gözden kaçırdığımız detaylar sinir bozucu bir sinek gibi etrafımızda dolaşabilir. Gökyüzü rutinlerimiz, projelerimiz, kariyer ve ev hayatımız konusunda yeteneğimizi güçlendirmemiz gerektiğine işaret ediyor. Unutmayın hız insanı rezil de eder vezir de. Güneşin İkizler'e geçtiği bu gökyüzü altında hızlıyız fakat kararsızlığımız kendini gösterecek. Özellikle kariyer yaşantısında bu durum bazı sorunları önünüze getirebilir...

Ebeveyn konumunda biriyseniz çocuklarınızı yönlendirmekte başarılı olacaksınız.

Kariyer yaşamınızda adeta bir joker görevi göreceksiniz.

Meraklarımız ve bilgiyi elde tutma arzumuz artacak.

Bilginin güç olduğuna olan inancımız artacak.

Sabrımız az da olsa bir tazelenme süreci içerisine girebiliriz.

Pandeminin getirdiği problemleri çözmek daha kolay olacak.

Davetler, organizasyonlar artarken daha aktif ve yoğun olacağız.

Bankaların güvenilirliğini sorgulayacağız. Bununla birlikte; çocuklarımız ve ailemiz için aşı haberleri dünya siyaseti gibi konulara hep birlikte kulak kabartacağız. Evimizi, yaşam alanımızı kontrollü açılmaya hazır hale getirmek görev bilincimiz olacak.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Satürn 120'liğiyle beraber küresel iletişim ağlarının taraf tuttuğuna şahitlik edeceğiz. Siber savaşların çoktan başladığını resmi rakamlar ve gündelik hayatımıza yansıması ile fark edeceğiz. Önde gelen kurumlara siber saldırılar gündeme gelebilir.