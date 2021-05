26 Mayıs günü gerçekleşen Ay Tutulması ruhlarımızı uyandırmıştı. Tutulma, uzun zamandır aradığımız cevapları da bize sunacak.



AY ATEŞTEYKEN SİTEMLER DİLE GELECEK

Ay aynı zamanda kadın ve çocukları da temsil eder. Tutulma etkisiyle kadın ve çocukların bu döngüde öne çıkacağını vurgularken, koruma reflekslerinin de bir o kadar artacağını ifade ediyor. Bu süreçte;

Dört duvara sıkışan çocukların dertlerini konuşacağız. Örneğin, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu ve yeme bozukluklarının arttığını fark edeceğiz. Ay tutulurken tepe noktasında İkizler olacak. Aynı zamanda da Venüs'le kavuşum yapıyor olacak. Uzmanlar gündemlerine hızlıca çocukları alacak, ana akım medyalarda konuşulmayanlar sosyal medya platformlarında konuşulacak.

Yaşlıları daha hızlı yaşlandıran, çocukların sağlıklı gelişimini kısıtlayan durumlara karşı isyanları duyacağız.



NESLİMIZE NE OLUYOR?

Ay tutulması, sonların daima zor olduğunu gösterir. Ancak unutmayın ki her şey döngüseldir. Doruğa ulaşmak her zaman bir başlangıcın kenarından gerçekleşir. Yürek burkan konular, toplumsal tepkiler olarak görülen Ay tutulmalarında, her köşeden farklı haberler akarken dünya üzerindeki din konularına, evlerden çıkamayanların agorafobisine, dünyadaki birçok illegal ticarete kadar çuval dolusu haberin içinde kaybolabiliriz.



HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

Çarşamba günü meydana gelen ateş elementli Ay tutulması, değişken burçlarla el sıkışacak. İkizler, Başak, Yay, Balık burçlarını daha çok etkileyebilir. Ay, bu tutulma esnasında kıpkırmızı olur. Çünkü Ay yüzeyindeki tek ışık dünya atmosferi tarafından filtre edilir. Mayıs ayında meydana gelecek ilk tutulma olan Kanlı Ay 2021'de tek olmasına rağmen, Kasım ayında bir Ay tutulması daha olacak. Dikkat çekenler ise;

Hakkımızdaki farklı düşünceleri öğrenebiliriz.

Yeni işler, uğraşlar ve insanlar keşfedebiliriz.

Bazı ilişkilerimizi derinleştirebiliriz.

Güven ve neşeyi arayabiliriz.

Şahsi ve profesyonel yaşamlarda özgürlük kavramı öne çıkabilir.

Yeni bir işe başlamakta zorlanabiliriz ancak şekillendirmek için plan yapabiliriz.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Neptün karesi, ilahi adalet diyor. 24 Ekim 1945'de Akrep döngüsünde kurulan Birleşmiş Milletler kınadığı yerlerden sınanacak. Kripto para dünyasındaki spekülasyonlar dipsiz bir kuyuya dönüşecek. Yatırımcıların iç yüzü ortaya çıkacak.