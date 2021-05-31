❱❱❱ KOÇ: Yeni hafta yeni başlangıçlar ile kapını çalacak. 'Hayır', 'Ben istemem' gibi sözcükleri kullanmadan önce iyice düşünmelisin. Geleceğine yön verirken, ipler senin elinde olacak.

❱❱❱ BOĞA: Haziran ayının ilk haftasını güzel günlerle karşılıyorsun. Ayın ilk günü olan salı günü senin için önemli olacak.

Çekingenliğini atacak ve girdiğin her ortamda kendini belli edeceksin.

❱❱❱ İKİZLER: Haftaya burcundaki retro ile başlıyorsun. Önemli kararlardan bir süre uzak durman gerekebilir. Bu hafta kendini gergin hissedebilirsin. Retro olduğunu unutma. Teknolojik aygıt almayı bir süre erteleyebilirsin.

❱❱❱ YENGEÇ: Burcundaki Venüs geçişi bu haftanın gündemini belirliyor. Sevgi gezegeni, duygusal yaşantının ön plana çıkmasını sağlayacak. Çarşamba günü senin için haftanın en önemli günü olacak.

❱❱❱ ASLAN: Yoğun mesai harcayacağın bir haftaya merhaba. Karşına gelecek itiraflar olabilir. Çevrene sert yüzünü gösterecek olsan da içten içe duygusallık yaşayabilirsin.

Sosyal medyaya dikkat!

❱❱❱ BAŞAK: Bu hafta kariyerine odaklanacaksın. Umutsuzluğa yer yok! Unutma her gün yeni bir başlangıç. Cuma günü telefonun birden çalabilir, beklediğin fırsat ayağına gelebilir. Fakat aceleci olmamaya dikkat etmelisin.

❱❱❱ TERAZİ: Ertelediğin konulardan korkmana gerek yok. Rüzgar bu hafta senin arkanda esecek. Taşınma konusunda bu hafta somut adımların olabilir. Aksilikleri düşünmeyi unutma! Cumartesi senin günün olacak.

❱❱❱ AKREP: Uzun bir aradan sonra, sosyalleşmek için harekete geçeceksin. Değerlendirmek gereken bazı konuları ertelemek isteyebilirsin. Yaşam kaliten bu hafta ile birlikte artacak.

❱❱❱ YAY: Gökyüzünün programı seni etkilemiyor mu? Pazartesi günü senin için öne çıkıyor. Karşıt burcundaki retronun etkilerini iyi takip etmelisin. Ailevi konular bu hafta çok sık karşına gelebilir.

❱❱❱ OĞLAK: Kendini çok ihmal ettiğinin farkında mısın? Bu hafta senin için en önemli konu kişisel bakım olacak. Çalışmayan bir Oğlak burcuysan, kulağını telefondan ayırma. İş teklifleri gelebilir.

❱❱❱ KOVA: Kreatif yönünün farkına ne zaman varacaksın?

Artık yeni bir şeyler denemen gerektiğinin farkına varmalısın. Cesur kararlar almaktan çekinmeyeceğin bu hafta perşembe günü, senin için çok önemli olacak.

❱❱❱ BALIK: Senin için bu hafta keşke kelimesine yer yok. Seçimlerinin getirdiği sonuçları dikkate almalısın. Aşırı özgüvenli olma, bazı konularda hata yapabilirsin. İyice düşünerek hareket etmelisin.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Neptün 120'liği büyük şirketlerin içinde yapılan hesapları ortaya dökebilir. Beklenmedik hisse satışları ve el değiştirmeler, ekonomi dünyasında yankı uyandırırken "Düzeni kurmak bir asır, bozmak bir dakika sürer" sözünü sık sık hatırlayacağız.