Yaza ilk adımı attığımız aydayız. Peki hazır mıyız? Haziran ayının gökyüzü gündemi epey hareketli, bu hareket hayatlarımızdaki önemli detayları ve gelecek planlarını ayyuka çıkaracak. Olası görünmeyen konularda bile inisiyatif almak isteyeceğimiz bir aydayız, unutmayın…



DOLUNAY 24 HAZİRAN'DA

Tarihler 10 Haziran'ı gösterdiğinde yaşadığımız bazı olayların tesadüf olmadığını düşüneceğimiz, hatta "Bu kadarı da olmaz!" diyeceğiz. Aslında bu tutulmanın bir benzeri, 14 Aralık 2020'de başlamıştı. Bugünden başlayan olayların getirilerini ise bu tutulmada göreceğiz. 6 ayda bir gerçekleşen tutulmalar, başlangıçları ve bitişleri temsil eder. Bir döngüyü kapatıp yeni bir döngüyü başlatıyoruz. Bunun sebebini İkizler burcunda gerçekleşecek olan tutulma bizzat anlatacak. Kolektif bilinci, bireyselliğin azaldığını, sosyallik sarmalına katılanların sayısının gün geçtikçe artacağını işaret eden Güneş tutulması, bizlere kimi zaman yürümeden koşmamız gerektiğini hatırlatacak. Ayrıca aynı günün sabahında bir yeni ay da meydana gelecek. Bunu da bir kenara not etmeyi unutmayın. Güneş ve Ay ardı ardına tutulur. Yılın ilk Güneş tutulması 2021'in aralık ayına kadar hayatlarımızı hızlandıracak.

Dolunay toprağın öncü burcunda meydana gelecek.

24 Haziran tarihinde yılın en iddialı dolunay'larından birisi meydana gelecek. İçinde bulunduğumuz sürecin bütün çarklarını hızlandıracak bu dolunay, tam manasıyla kasıp kavurmaya niyetli. Uzun zamandır verilen ama henüz yerine getirilmeyen sözleri, içi boş vaatleri ve gizlenen bütün gerçekleri vurgulayacak olan dolunay'da duygusal yanımızdan çok gözlemci içgüdülerimizi ön saflara süreceğiz.

Haziran ayı her zamanki haziranlardan daha hızlı geçecek, sosyal medyada birçok olayı eş zamanlı olarak duysak da, bize geç gelen bu özgürlük hepimize nefes aldıracak. Bu günleri referans alarak program yapmayı ve gökyüzünü rehberiniz yapmayı unutmayın. Haziran ayının hızı bir başka… Hepimize kolay gelsin.







ASTRO GÜNDEM

Geri giden Merkür, Neptün'e çelme takmaya çalışıyor. Dolandırıcılık kavramının deri değiştirdiğini gözler önüne serecek. Sosyal medya hacker'ları gündemden inmezken, kayıp kişilerin hesap bilgileri daha fazla konuşulacak. Önde gelen haber siteleri de siber saldırılara maruz kalabilir.



