Hepimiz, belli bir yaşa, belli bir olgunluğa eriştikten sonra bazı planlar yapar, kendimize yol haritası oluştururuz. Kimimiz için erken kimimiz için geç de olsa başlar bir şekilde. Geleceğimizi yönlendirmek ve hayatımızı kolaylaştırmak isteriz. Bu yönlendirmeyi yaparken de sosyal hayatımızı istemeden de olsa göz ardı ederiz.



ZAMANIN KIYMETİ

Kova Çağı'ndayız. Zaman hızlı bir şekilde akıp geçiyor. Bu akış içerisinde unuttuğumuz bir şeyler olabilir. Geriye dönmek istesek de geç kalmış olabiliriz. O yüzden isteklerimizi göz ardı etmeyelim. Günün, zamanın kıymetinin farkına varalım. Sosyal hayatımız ve işimiz arasında denge kurmak çok önemlidir. Çünkü; bir yerden sonra, üzerimizde baskı oluşmasına sebep olabiliriz. Hem de gereksiz bir baskı…

Geç kalmışlık hissi pişmanlıklara neden olabilir. Gerek arkadaşlarımız gerekse de ailemizle vakit geçirmenin keyfine varmalıyız.

Sizi ilgilendirmeyen konulara yetişmeye çalışmayın. Çünkü yapabileceklerinizin sınırlı olduğunu unutmayın.

Çevrenizdekilerle paylaşım halinde olup, yükünüzü hafifletin. Unutmayın bu durum çevreniz için de geçerli.

Doğru planlama ile kontrolünüzü sağlayın.

Zamanın kullanımını doğru şekilde yapın.

Kendinizi ödüllendirin.

Kendiniz için önemli olan konuların sırasına dikkat edin.

Temponuzun dışında hareket etmemeye özen gösterin.



'KEŞKE' DEMEMEK İÇİN

Kendimize belirlediğimiz hedefleri, hayatımızda uygulayabilirsek belirli bir yaşam doyumuna ulaşmış oluruz. Bu da bizim geriye dönüp baktığımızda "keşke" demememize yardımcı olur. Keşke kelimesine yer olmasın hayatımızda. İşte bütün bunları gerçekleştirmek için belirli bir plan gerekmektedir. Unutmayın ki bu plan sizin sadece bir gününüzü değil, bütün geleceğinizi şekillendirebilir.

Zamanın kullanımı bizler için çok önemlidir ve hayatımız için gereklidir. Davranışlarımızı ve günlük akışımızı etkiler. Günlük tempomuzu etkiler. Bir süredir, bu temponun dışına çıkmak zorunda kaldık ve adeta dağınık halde hareket eder olduk.

Ama toplamak ve düzene sokmak yine bizim elimizde. Dengeli bir hayat, anlamlı bir yaşamı da beraberinde getirir. Bu yüzden yaşamınızı anlamlandırın.



ASTRO GÜNDEM

Bir yandan Satürn, Uranüs ile yine kafa kafaya... Bir yandan da iki gün sonra gerçekleşecek gökyüzü olayı, farklı bir devinimi başlatacak.