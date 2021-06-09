Gökyüzü gündemi yarın Güneş tutulmasına yüzünü çevirecek; 2021 yılı her köşesinde yeni bilgi, yeni alışkanlıklar, yeni huylar, yeni çıkışlar ile devamlılığını sürdürecek. 2021 yılının haziran ayının ruhunda kolektif bilincin sıçrayışına tanıklık edeceğiz. Bahsettiğimiz bilinç dünyanın 7 ayrı köşesinde hissedilirken bilgilerin içinde kaybolan hayatlarımız aydınlığa kavuşacak. Gökyüzü bu sefer bizleri; İkizler burcu takımyıldızında aksiyonunun içinden geçirecek. İletişimi yöneten Merkür gerilemesi de tutulmada saf tutacak. Üreme, biyoloji, keşfetme, araştırma, rekabet, dönüşümün içinde insanlık; bir yandan da entrika çevirenlerin heybesinin elinden düştüğüne şahit olacağız. Bu da bol bol ifşa göreceğiz anlamına geliyor.

"7 ayrı diyarı aynı derde boğan, aynı yerden baktırıp aynı duayı ettiren, aynı korkuyla oturup, aynı savaşı verdiren ayrı ayrı dilleri konuşsak da aynı şüpheleri yaşayan yüzyılın evlatlarıyız."



NELERİ KONUŞACAĞIZ?

Biyolojik çeşitliliği ve insanlığın yeni sınavlarını

Telekomünikasyon şirketlerini

İlaç laboratuvarlarını

Eğitimi

Ekonomi uzmanlarını

Tüp bebek merkezlerini

Estetisyenleri Ay tutulmasından kısa bir süre sonra meydana gelecek Güneş tutulması cüretkar gelişmeleri servis edecek. Hava elementinin değişken burcu İkizler'de yarın meydana gelecek yılın ilk Güneş tutulması;

Meraklı, çevik, yetenekli, hararetli entelektüeli bol bir dönüşümü getirecek.

Tutulma; özellikle medya, eğitim gibi bazı sektörlerde oluşacak manipülasyonları izlemeye koyulacağımızı vurguluyor. Bir gecede değişen düzenleri, bir gecede atılan temelleri konuşacağız.



YENİ PROJELER

Yarın gerçekleşecek bu tutulma, Türkiye'nin astrolojik haritasında Ay burcunu yakından ilgilendiriyor. 19 derecede İkizler burcunda tutulacak Güneş 29 derece ise ülkemizi iç ve dış basında bolca ön plana çıkaracak, konuşulan taraf olacağız.

Tutulma; Mavi Vatan'ımızın yeni süreçlerini ve projelerini işaret ederken, inovatif değişimlere yüzümüzü döneceğimizin de habercisi…







ASTRO GÜNDEM

Ay, Ay düğümleri, Güneş ve Merkür yarın tutulacak Güneş için safları sıklaştırıyor. Uluslararası patent savaşları yeni güncellemelere ev sahipliği yapacak. Gelişen teknolojilere yön vermeye çalışan CEO'lar yeni dünya düzenini yavaş yavaş oluşturmaya başlayacaklar.