Beklentilerimiz, hayatımızı şekillendirir. Kimi zaman hüsrana uğrar kimi zaman başarılı oluruz. Ama her koşulda en iyisini istemez miyiz? En iyisi olmazsa vazgeçmek bile gelir aklımıza. Böyle bir düşünce mükemmeliyetçi bir kişi olduğumuza işaret ediyor. Mükemmel kelimesi, her ne kadar hoş bir çağrışım yapsa da kulağımıza sonuçları her zaman istediğimiz gibi olmuyor.

Mükemmeliyetçilik hayatımıza yön verir Mükemmeliyetçi oluşumuz, birçok konuda bizler için sorun teşkil edebilir ve hayatımıza yön verebilir. İsteklerimize göre şekillendirmek isteriz aslında hayatımızı. Ama mükemmel olma tavrımız, buna engel olabilir. Ele aldığımız her konuda sınırlarımızı zorlar, en yükseğe çıkmaya çalışırız. Bu durumda hayal kırıklıklarımız da hiç beklemediğimiz kadar büyük olabilir.

Hata yapmaktan korkmamalıyız Çoğu zaman aklımızda tek düşünce var. Hata yapmamalı ve kusursuz olmalıyım. Bunun için ne kadar çabalarsak çabalayalım; aslında hiçbir zaman ulaşamayacağımız bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü en yükseğe çıktığımız zaman bile orada olmak bize yetmeyecek. Daha iyisini isteyecek ve bu sefer de onun için mücadeleye tutuşacağız. Peki kiminle? Mücadeleye tutuştuğumuz kişi kendimizden başkası değil halbuki. Var olandan fazlasını istememiz, bizleri bambaşka noktaya çekebilir. Farklı olmak, bu değil. Farkında olmadan kendimize zarar verebilir ve hiç beklemediğimiz noktalara doğru yol alabiliriz. Bizler yol alırken dünya da ardına bakmadan yoluna devam ediyor. Zamana dur diyemediğimiz günlerden geçerken varsın, yanlışlarımız da bizim bir motivasyon parçamız olsun.

Hayatın ritmini yakalayın Mükemmelliği yakalamaya çalışırken, unuttuğumuz şeyler var. Mesela kendi isteklerimiz. Ne kadar umurumuzda oluyor ya da ne kadar önemsiyoruz süreç içerisinde? Hayatın ritmini yakalıyor muyuz yoksa kendi ritmimizin dışına mı çıkıyoruz? Her şeyin sorunsuz bir şekilde olmasını istediğimiz için:

Çevremizden sürekli olarak takdir görmek için

Kendi sınırlarımızı genişletmek için

Olumsuz bir durumla karşılaşmamak için 'Hata yapmayın!' Bu bizlere dayatılmış bir şey. Oysa ki bizi biz haline getiren şey hatalarımız. Bu hatalar sayesinde tecrübe kazanıyor ve güçlü hale geliyoruz.



ASTRO GÜNDEM

Mars, Zodyak'ın 5. Burcu olan ateşe taşınıyor. Mevsiminden önce açan çiçekler gibi solan sosyal medya trolleri, dijital dünyanın algoritmasında ilk kaybedenler olacak. Son zamanlarda gündemin baş aktörleri yer değiştiriyor.