Dünya çok değişti, elbette bundan biz de nasibimizi aldık. İçinde bulunduğumuz yoğunluk öyle bir boyut kazandı ki kendimizi dinleyemez olduk.



BAŞKA KEŞİFLERE ÇIK

Saatleri sustur, zamanı düşünme hatta zamansızlığa bırak kendini. Geçmişi sil aklından. Taşıyamadığını düşündüğün yüklerini sırtından indir. Anlaşma imzala hayatla. Bugüne kadar bedeninin içine hapsolmuş sınırları tattın hep ve belki de o sınırlar arasında kalmak istedin. Kendi sınırlarımda mutluyum dedin kimi zaman ancak; aşılmaz duvarları da yıkmak için uğraştığın zamanlar da oldu. Bedenindeki hazlardan çok daha yüksek duygular var bu cihanda… Hatırlamadığın bebekliğinin ilk doğum anı gibi mesela… Yaşama hakim olduğumuz kanı deli günlerimizi de sayarsak ortalama sen de 50, ben diyeyim 60… O da her şey yolundaysa! Halbuki bu kadarı için gelmiyoruz bu dünyaya, daha fazlasını keşfetmek her zaman mümkün. Bilinmeyen bin bir canlı var, keşfedilmeyen akılları zorlayan bin bir evliya var. Hayretini gayrete çevir, bir adım daha at. Merak et. Başka, bambaşka keşiflere çık. Sınırlarını kendin çizdin, kendin yık. İnsanlık kendi içinde evrim geçirirken arkada kalma. Gözlerini kapat ve düşün. Sadece et ve kemik miyiz? Bul kendini, bul manayla anlamın kesiştiği noktadaki ruhunun değerini bul. Biraz fanilikten uzaklaş, sonsuzluğa dik gözünü genişlet ruhunun ara yüzünü.



SEVMEKTEN KORKMA

Hayırsızı düzelteceğine inanan, kıranı affeden, kıskananı görmezden gelen, değersiz hissettireni terk etmeyen, haksızlıklarla baş edeyim derken, dağ gibi ruhunu kuş kanadına çeviren sensin! Sevmekten korkmuyor, düzeltmekten yılmıyor, yeniden başlamaktan mı vazgeçip benliğini bir kırık havaya teslim ediyorsun. Seveceksen önce iddialarını, bileğinde altın gördüğün mesleğini, çabanı seveceksin. Önce kendi değerini belirleyecek, kimseden sana paha biçmesini beklemeyeceksin. Beklemeyeceksin ki hedeflerini, planlarını hepsinden daha önemlisi kalbini kimsenin vicdanına emanet etmemiş olacaksın. Sınırlarının yüksekliğini sen belirlersin. Derin bir nefes al, yaşayamam dediklerine ben seninle gelmedim ki dünyaya seninle yok olayım edasıyla içindeki ayaklanmayı başlat. Dev adımlarla kelimeler yükselmesine de gerek yok içinden. Hissetmen ve kendine güvenmen yeter.