21. yüzyılın Kova çağında burçların kendini ne kadar zorladığını merak ediyorsanız, gelin beraber keşfe çıkalım.

❱❱❱ KOÇ

Her zaman ilgi çekici olmak ister. Bu nedenle dikkat çekmek için elinden geleni yapar.

Kıskançlıklarını dizginlemekte zorlanabilirler.

❱❱❱ BOĞA

Ne kadar samimi olsa da zaman zaman karşısındaki kişiyi küçümser tavırlar takınabilirler.

Sürpriz yapılmasından ve sürpriz yapmaktan hoşlanmaz.

Onun için plansız her şey soruna neden olur.

❱❱❱ İKİZLER

Onun için her şey konuşulabilir, bu sebeple sır saklayamaz ve kendi sırlarını da yine kendisi ifşa eder.

Bağımsız hareket etme isteği ikili ilişkilerinde sorun yaşamasına neden olur.

❱❱❱ YENGEÇ

Baskı ve merak duygusunu kontrol etmekte zorlanır.

Çok sık güven problemi yaşar. Onun için insanlara güvenmek çok zor bir sınavdır.



❱❱❱ ASLAN

Kendisinin mükemmel olduğunu düşündüğü gibi çevresindeki kişilerin de mükemmel olmasını ister.

Yeni tanıştığı kişilerle dahi üstünlük savaşına girmekten çekinmez.

❱❱❱ BAŞAK

Analitik düşünen Başak burcu, karşısındaki kişinin leb demeden leblebiyi anlamasını bekler.

Eleştirilerini aleni ve çekinmeden yapar.

❱❱❱ TERAZİ

İkili ilişkilerinde duygusallıktan ve sabırdan uzak davranışlar sergileyebilir.

Kaygılarını kontrol etmekte zaman zaman zorlanır ve bu durum da hayatına olumsuz yansır.

❱❱❱ AKREP

Birlikte olduğu kişileri değiştirmek için uğraşır.

Herhangi bir konuya takılıp kalır ve sorunu çözene kadar o konudan ayrılamaz.

❱❱❱ YAY

Kırıcı olmaktan çekinmediği için sürekli özür dileme halinde olur.

Kendisini ifade ederken doğru kelimeleri seçmekte zorlanır, bu sebeple çoğu zaman yanlış anlaşılır.

❱❱❱ OĞLAK

Yersiz alınganlıkları kalbinin kırılmasına sebep olabilir.

Onun için imkânsız diye bir şey yoktur. Bu durum her ne kadar olumlu olsa da kimi zaman hayalperest tavırlar sergileyebilir.

❱❱❱ KOVA

Gözü karadır. İnce eleyip sık dokumaması sürekli sorun yaşamasına neden olur.

Tartışma esnasında keskin konuşmaktan çekinmez.

❱❱❱ BALIK

Kendisini herkesten üstün görür. Onun için diğer insanlar ondan sonra gelir.

Eleştirinin dozunu ayarlamakta zorlanır.