Sevmek dünyanın en özel duygularından bir tanesi. Birlikte olduğunuz kişiyle yakaladığınız uyumun, ömür boyu sürecek hissi… Kimi zaman etrafımızdaki kişilerle ilgili, ne kadar uyumlular der, öngörülerde bulunuruz. Belki de sizin birlikteliğiniz, gördüklerinizden çok daha uyumlu ve sevgi doludur. Biriyle anlaşmak, onu olduğu gibi kabul etmek oldukça zor olsa da siz belki de bunu başarmışsınızdır. İçinizdeki saf duyguları henüz tanımlayamadığınızı düşünüyorsanız, 'Ben aşık mı oldum?' sorusunu kendinize çokça soruyorsanız, gelin duygularımıza bir yolculuk yapalım. Sevdiğiniz kişiye karşı ne kadar güzel sözler söyleseniz de masum bir dokunuş, kalbin en masum isteklerinden bir tanesidir. Birbirinize hissettirdiğiniz varlığın güzelliği duygusal paylaşımınızı da artıracak, hislerinizi anlamlandıracaksınız. Aşka ilk adımı atarken sevdiğiniz insanla bir arada olmak sahiplenme duygusunun da önünü açacaktır.

Aşkın temelinde vardır mutluluk. Bu duygu olmazsa, sürekli geçmişin yüklerini kendimize engel koyarsak nasıl yaşarız bu güzel duyguyu? İşte tam burada, geçmişi ardında bırakabilen, kendini anın içine adapte eden ve sevdiği kişiye adayan kişiler aşkı tanımlayanlardandır. Birlikte olduğunuz kişi hayatınıza girdiğinden beri aklınız, kalbiniz geçmiş kırgınlıklardan uzaklaşıyorsa, hayatınıza bir yorgunluk daha eklemeyeceğinizi hissediyorsanız, aşk size sandığınızdan daha yakın. Her an beraber olmak istiyorsanız, sadece saatleri değil, günleri, ayları, hatta yılları bile planlamaya başladıysanız, artık aranızdaki hislerin güçlendiğini anlamakta zorluk çekmezseniz, bunun adı aşkın ta kendisidir.



BENCİLLİĞE YER YOK

Aşık olmak, sevmek, sevilmek tek kişilik bir yaşama iki kalp sığdırmaktır. Beraber mutlu olmak, mutluluğu birbirinde bulmak aşkın bir diğer tanımıdır. Eğer siz de birlikteliğinizde kendi mutluluğunuza önem verdiğiniz kadar sevdiğiniz kişinin mutluluğuna da önem veriyorsanız aşkı yaşıyorsunuz demektir. Gerçek aşk cesaret barındırır. Kendi zamanınızdan hatta hayatınızdan bir parçayı feda edip birlikte olduğunuz kişiye öncelik vermeniz de aşkın ruhuna dahildir. Cesaretinizi daha önce göstermediğiniz kadar kalbinizdeki insan için gösteriyorsanız, doğru kişiyle berabersiniz demektir. Güzel duygular su gibi akan bu hayatta karşılığını bulmak için kalplerimizde yeşerir. Şunu da unutmayın, eğer siz de içinizde bu yazdıklarımı barındırıyor ve duygularınıza bir ad koymuşsunuz, aşkı tanımlamışsınız demektir.