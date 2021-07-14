Güzellik göreceli bir kavramdır. Kimisi için küçük detaylar bile şaşalı güzellikleri geride bırakır. Estetik dokunuşların buradaki yeri çok mühim. Küçük bir dokunuş bile görüntüyü büyük bir şekilde değiştirebilir. Hangi burç, hangi estetik operasyonu yaptırmaya meyillidir? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

Yükselen dış görünüşünüzü anlatır. Burcunuz veya yükselen burcunuz bunlardan biriyse;

KOÇ: Koç burçları, burun bölgesinde dolgu yaptırmak gibi ufak müdahalelerde bulunmayı düşünebilir.

BOĞA: İştahı kabarık olan Boğa burçları, özellikle geçtiğimiz kış aldığı kilolarla başı dertteyken, gıdı estetiğini güzellik için yapılacaklar listesine ekleyebilir.







İKİZLER: İkizler burçları, saç ektirme işlemlerini iyice araştırırken; dudak dolgusu ve kalıcı ruj fikrine de sıcak bakabilir.

YENGEÇ: Yengeç burcu erkeği veya kadını için; göğüs küçültme ve liposuction (yağ aldırma) gibi müdahaleler söz konusu olabilir.

ASLAN: Aslan burçları, yüz hatlarında birtakım değişikliğe ihtiyaç duymaları halinde Fransız askısını gündeme getirebilirler.

BAŞAK: Cildinin soluk görünmesinden rahatsız olan Başak burçları, cildinde daimi yenilik görüntüsü ve parlaklık isterken, Dermapen tekniğine oldukça sıcak yaklaşabilir.

TERAZİ: Her şeye yetişmeye çalışan Terazi burçları, gözaltlarına çöken yorgunluk hissini bastırmakta güçlük çekerken, gözaltı ışık dolgusunu gündemine taşıyabilir.

AKREP: Akrep burçları, yüzlerinde daha keskin ifadelere sahip olmak için Jawline (çene hattı dolgusu) yaptırabilir.

YAY: Yay burçları, yüz bölgesinde ya da kaşlarında microblading işlemi için araştırma yapabilirler.

OĞLAK: Oğlak burçları, yanak bölgelerindeki dolgunluğu gidermek ve daha keskin hatlara sahip olma isteğiyle Bişektomi yaptırmaya karar verebilir.

KOVA: Görünüşünü önemseyen ama vakit ayırmakta güçlük çeken Kova kadınları kalıcı makyajı ve microblading kaş tekniğini denemek isteyebilir.

BALIK: Balık burçları, genç ve parlak bir görüntü ararken, ışıldama isteği de haliyle varken Scarlet S uygulamasını araştırabilirler.