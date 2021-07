Güneş ile yer altı gezegeni Plüton, bugün karşı karşıya gelecek. Bu karşıtlık, bizlere kim olduğumuzu hatırlatırken, görmek istemediğimiz, çekindiğimiz noktalara temas edecek. Yüzleşme kavramının öne çıkaracağı bu döngü, korkularınızın üzerine gitmeniz için beklediğiniz anın geldiğine işaret ediyor olacak.



PLÜTON GÜNEŞ KARŞITLIĞI

Güneş, karşıtlık yaptığı gezegenlerin gücüne güç katar, etkilerini artırır. Yaşamımızda birçok noktaya temas eden Güneş, Plüton ile karşıtlık yaptığında ise dönüm noktalarını ve kırılmaları karşımıza çıkaracak. Geçmişte yaşadığımız ve gelecekte yaşayacaklarımız hiçbir zaman aynı olmazken, bizler de değişim içerisinde olacağız. Kendinize göre hayatın hangi yanlışındaysanız, bu karşıtlığı köprüden önceki son çıkış olarak görebilirsiniz.



TEMA: HER ŞEYIN ŞEFFAF BIR ŞEKILDE ORTAYA DÖKÜLÜŞÜ

Hayat her gün farklı imkanlar sunar bizlere. Sürekli olarak aynı günün içerisinde yer almayız. Dünyanın doğasına ters bir durum devamlı aynı günü yaşamak. İşte bu karşıtlıkta bu noktalara temas edecek.

Dün ile aynı kişi olmadığımızı ve her gün kendi kişiliğimize yeni bir şeyler eklediğimizi unutmamamız gerektiğini bizlere hatırlatacak. Güneş-Plüton karşıtlığı, değişim rüzgarını da beraberinde getirecek.

Güneş, yer altı gezegenini aydınlatırken tıpkı Dante'nin 'Cehennemin Yedi Katı' tasviri gibi biz de öğreneceklerimizi, duyacaklarımızı, göreceklerimizi tasvir etmeye çalışıyor olacağız.



GÜNEŞ, YER ALTI GEZEGENINE MEYDAN OKUDUĞUNDA NELER ÖN PLANA ÇIKACAK?

Kıskançlık, entrika, kibir, tembellik, öfke.



PLÜTON'UN SESINE KULAK VERIN

Geçmiş anılar, tecrübeler bugünlere ulaşmamızda büyük pay sahibidir. Benliğimize katkıları saymakla bitmez. Güneş-Plüton karşıtlığı, bizleri geçmiş anılara götüreceği anlarda, bizlerin daha iyisini yapabileceğimize inandıracağı gibi yol haritamızın fitilini de ateşlememize yardımcı olacak.



PLÜTON'A KISA BIR YOLCULUK

Yunan mitolojisinde Hades yer altı dünyasını yöneten tanrı olarak tasvir edilir. Hades'in yaşamın simgesi Güneş ile karşıtlık yapması da riskli, iddialı ve keskin süreçleri temsil eder. Hepimiz bu günlerde kendi içimizdeki sorunları çözmek ve kendimizle yüzleşmeye çalışırken önemli ilerlemeler kaydedeceğiz. Sorunları olanlar, stresle boğuşanlar bunun sebebini başkalarında değil, kendilerinden kaynaklanan davranışlardan ötürü olduğunu anlayacaklar. Astronominin cüce gezegeni, boyundan büyük işlere kalkışan kişileri daha fazla ön plana çıkaracak.

Güneş-Plüton karşıtlığında yapılmaması gerekenler:

Sevdiğin kişiye suçlayıcı yaklaşma.

Kimsenin telefonunu kurcalama.

Eleştirilerinin dozunu kaçırma.

Her yüzüne gülene sır verme.

Kendini ifade edemediğin ortamlarda bulunma.