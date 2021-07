Gökyüzünün programı burçların davranışlarını etkiler. 22 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçecek, bunun yanı sıra Güneş Aslan seyri başlayacak. 24 Temmuz'da ise Kova burcunda Dolunay gerçekleşecek.

Bu hafta gökyüzünde meydana gelecek olan gezegen hareketleri, hayatlarımızda hangi konuları öne çıkaracak? Neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Haydi buyurun.

KOÇ:

Gereksiz harcamalardan uzak dur.

Sevdiklerinle vakit geçirmeyi ihmal etme.

BOĞA:

Düşünmekle kalma harekete geç.

Eleştirilerin dozuna dikkat et.

İKİZLER:

Evindeki konuları erteleme.

Tatil planlarını gözden geçir.







YENGEÇ:

Yeni bir ev almayı ya da taşınmayı düşünüyorsan harekete geç.

Kendin için bir şeyler yap.

ASLAN:

Stresini alışverişten ve kıyafetlerinden çıkarma.

Rasyonel kurslar araştır.

BAŞAK:

Arkadaşlarının seni anlamasını bekleme.

Kardeşlerinle ilgili kaygılarından kurtul, su akar yolunu bulur.

TERAZİ:

Kendine ayırdığın zamanı kıskananlar olabilir.

Birikimini kullanmak için acele etme.

AKREP:

Konuları gözünde büyütme.

Her duyduğuna inanma.

YAY:

Gitmediğin yerlere gitme vaktin geldi.

Her gördüğün detaya takılma.

OĞLAK:

Geceni gündüzüne katarak çalışmaktan korkma.

Yargısız infaz yapma.

KOVA:

Teknolojik cihazlar almak için acele etme.

Herkese yardım ederken kendini ihmal etme.

BALIK:

Aileyle para pul işlerini konuşma.

Tadilat için doğru zaman.