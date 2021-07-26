KOÇ: Gökyüzü yoğun bir tempodayken temmuz ayı sona erecek. Ertelemek isteyeceğin konular gündeminde olabilir. Her ne olursa olsun, aceleci davranmak istemeyeceğin konular karşına gelebilir.

BOĞA: Hareketli bir döneme giriş yapıyorsun. Hafta boyunca adeta yerinde durmayacaksın. Önemli görüşmeler yapacağın bu hafta kariyerini yakından ilgilendiren gelişmelere tanıklık edebilirsin.

İKİZLER: Yenilenmek için düşündüğün planları hayata geçirebilirsin. Yakın çevrende seni çekemeyen kişilerle yüzleşmekten korkmayacaksın. Gökyüzündeki hareketlilik, gündeminde değişikliklere sebep olabilir.

YENGEÇ: İş, arkadaşlar derken kendinle ilgilenemez oldun. Telafi etmen için bundan daha iyi bir hafta olamaz. Bu hafta gündemin değişim olurken, hayatında temas etmek istediğin bütün konulara dokunacaksın.

ASLAN: Yıldızın parlıyor. Gerek kariyerin gerekse de özel hayatında rüzgâr, senin istediğin şekilde esecek. İplerin senin elinde olacağı bu hafta çarşamba günü öne çıkabilir. Çünkü iletişim gezegeni burcunda hareket etmeye başlayacak.

BAŞAK: Mücadele gezegeni perşembe gününden itibaren burcunda hareket etmeye başlayacak. Yarım bıraktığın konular için bundan daha iyi bir işaret olamazdı. Kendin için bir şeyler yapmak isteyeceğin bu hafta, harcamalarına dikkat etmelisin.







TERAZİ: Temmuz ayını yolcu ederken, gündeminin yoğun olacağı bir süreç başlıyor. Cumartesi günü senin için öne çıkarken, taşınma konusunu gündemine alabilirsin. Ayrıca bu hafta risk almaktan çekinmeyeceksin.

AKREP: Yeni maceralara atılmaktan korkmuyorsun. Seni yolundan döndürmeye çalışanlar olabilir ama sen kulak asma. Hedeflerine ulaşmak için gün sayarken, gerçek dostlarının kim olduğunu daha iyi anlayacaksın.

YAY: Tatil tatil tatil… Beklemekten, ertelemekten sıkıldığın tatil konusu bu hafta netleşecek. Ne işin olursa olsun ertelemek isteyeceksin. Gökyüzünün yoğun programı eşliğinde, yeni başlangıçlara imza atmaktan korkmayacaksın.

OĞLAK: Gökyüzünün hareketliliğinin fazla olduğu bir hafta seni bekliyor. Gezegen geçişleri elbette ki seni de yakından ilgilendirecek. Aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için harekete geçeceksin.

KOVA: Çarşamba gününden itibaren burcunda geri gitmeye devam edecek olan Jüpiter, bütün haftanı şekillendirecek. Dikkat etmeni gerektirecek olaylarla karşılaşırken, adımlarını sağlam atmak isteyeceksin.

BALIK: Belki umduğun ve yaşadıkların arasında fark var. Fakat her ne olursa olsun, mücadeleyi bırakmak yok. Annenin ailesinden gelen miras konuları zihnini epey meşgul edecek. Sağlık konularında daha dikkatli davranacaksın.