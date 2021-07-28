İletişim gezegeni Merkür, bilgileri işlemenin, veri değişiminin, teknolojinin yapısını şekillendirmesiyle bilinir. Galakside en hızlı yer değiştiren gezegenlerinden de biridir. Bugün ise daha Güneş doğmadan Aslan burcunda yerini alan Merkür, birbirinden iddialı diyalogların habercisi. Güneş'in en güçlü olduğu bir dönemde iletişim gezegeni de ateş burcunda olacak.

Bu konum liderlik, otorite, bilmişlik, gösteri, şov dünyası ve ustalıkları kullanma becerisini temsil edecek. Sıcak fikirler ve sıcak insanlar, aynı zamanda sanatsal konulara ve mesleklere de vurgu yapacak. İdealist, inançlı ve gururlu konuşmalar yapan insanların sayısında artış göreceğiz. Entelektüel olarak yüksek düzeyde kişilerin ve mesleklerin bu döngüde öne çıkacağını gözlemleyeceğiz. İfadelerde coşku, abartı ve sahiplenme çok olacak. Uzun soluklu bir yolculukta olan Jüpiter ve Satürn ile karşı karşıya gelen Merkür, kişilere yetenekleri, tutkuları, düşünceleri konusunda hem engeller oluşturabilir hem de konuları büyütebilir.



GÖZLE GÖRÜNEBİLEN FARKLILIKLAR ŞUNLAR:

Fikir üretmek,

Mantıklı konuşmalar,

Suçluluk duygusu vermek,

Zeka ile alt etmek.



MERKÜR ASLAN BURCUNDA NE ANLAMA GELİR?

Merkür ateş burcunda iletişimin dilini değiştirirken özgüvenli ve güçlü görünmenizi sağlayacak.

Dilinizle insanları ikna edebileceksiniz.

Detaylar artık o kadar önemsenmeyecek. Yaratıcı fikirleri ile günümüz koşullarını kombine edenler rahat bir nefes alabilecekler.

Çocuklar ve onları düzeniyle ilgili gelişmeleri bu dönem yoluna sokabilirsiniz. Hobiler, sizi eğlendirecek herhangi bir spor, müzik dalı ya da enstrüman çalma konusunda "Beceriksizim'' demeden yeni keşiflere açılabilirsiniz.



MERKÜR ASLAN BURCUNDAYKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

İnatçılık ve bağımlılık ilişkilerde problemleri arttırabilir.

Egolar havada uçuşurken analizci yanınız arka planda kalabilir.

Yüksek sesli ve mimikli konuşmalar bazen ters tepebilir.

Cana yakın görünen herkese eşit iyi niyet göstermemek gerekebilir.

Dürüstlük ile boşboğazlık birbirine karışabilir.

Borsa, altın alım-satım gibi işleri kendi kontrolünüzde yapın.