Kimse kusursuz değil, aynı şekilde herkesin bir dayanma noktası var. Dengeyi korumak ve kontrolü sağlamak için ne kadar uğraşsak da iplerin gerildiği hatta kopma noktasına geldiği anları yaşıyoruz elbette. Bunda burçların etkisi olduğunu düşünenlerdenseniz, yazının devamında burçların kırılma noktalarını beraber keşfedeceğiz demektir.

❱❱KOÇ BURCU: Empati kurmayı huy edinen, ateşin öncü burcu, duygusuzluğu sezdiği anda sinir katsayısını yükseltir. Daha nükteli cevaplar vermesinin sebebi duygularının karşılığını alamamasıdır.

❱❱BOĞA BURCU: Düşüncelerinde net olan Boğa burçları, karşılarına mantıksız argümanlarla gelen kişilere tahammül edemez, mantıksızlık onların kırılma noktasıdır.

❱❱İKİZLER BURCU: İçsel huzuru için her şeyi yapabilen İkizler burçları, kendi huzurunu zedeleyecek her şeye karşı kaygılıdır. Bu kaygı hali de onun potansiyelini ortaya koymasına büyük bir engeldir.

❱❱YENGEÇ BURCU: Sessiz ve sakin bir burç olsa da Yengeçlerin en önemli özelliklerinden birisi de yeteneklerinin yok sayılmasıdır.

Bu yapıldığı anda sonucunu düşünmeden hareket edebilme eğilimi gösterir.



❱❱ASLAN BURCU: İnatçılığın kitabını yazabilecek burçların başında gelir Aslanlar… Özellikle de aşk hayatlarındaki aşırı inat, kimi zaman yok yere kırılmalarına ve üzülmelerine neden olur.

❱❱BAŞAK BURCU: Disiplini ve düzeni hayat mottosu haline getiren Başak burçları, yersiz eleştirilerden en çok rahatsız olan burçların başında gelir.

Küçük bir hata bile kırılmaya yeter!

❱❱TERAZİ BURCU: Kişisel hayatındaki özel detaylara kimseyi dahil etmemeleriyle bilinen Terazi burçları, paylaşımcı yapıları suistimal edildiği anda dişlerini göstermekten korkmazlar.

❱❱AKREP BURCU: Adalet ve hak konusunda önemli prensipleri olan Akrep burcu, bir haksızlık karşısında bambaşka birine dönüşür.

Sözlerinin bir kılıç gibi olduğunu fark etmez.

❱❱YAY BURCU: Yeri geldiğinde sözünü esirgemeyen burçlardan birisi olan Yay, kendine söylenen bazı normal eleştirileri bile yanlış anlamaya müsaittir. Sezgilerine aşırı güvenmesi ani öfkeyi beraberinde getirir.

❱❱OĞLAK BURCU: Başarıya düşkünlüğüyle bilinen Oğlak burçları, başka insanların narsist hareketlerinden hoşlanmazlar, buna karşın hızlı sinirlenir hızlı sakinleşirler. Sonrasındaki pişmanlıkları ise işten bile değildir.

❱❱KOVA BURCU: Dürtülerini dinlemekten geri kalmayan Kova burçları, doğasına aykırı bir karara yönlendirilirse önemli kırılma anları yaşayabilir.

Söyledikleri ve yaptıklarının izleri kolay kolay geçmez.

❱❱BALIK BURCU: Ne istediğini bilen burçlardandır.

İsteklerini gerçekleştiremediği anda anlık kaygı bozukluğu yaşayabilir.

