Hayatın hemen her alanında bizimle beraber olan internet sosyal medyası, siteleri, sanal kitapları ve E-ticareti ile bizlerin ayrılmaz bir parçası. Peki Türkiye interneti nasıl kullanıyor? Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve internetin artık çok kolay ulaşılabilir olmasıyla Türkiye'de hemen her yaş aralığını internetin kullanıldığını görmek mümkün.

Yaşlı nüfus da internet çağına alışıyor

Özellikle interneti yeni yeni kullanmaya adapte olan 50 ila 60 yaş arası kişilerin sayısı günden güne artıyor. Türkiye'de internet daha çok sosyal medya aplikasyonları vasıtası ile kullanılıyor. Paylaşılan her içeriğin belirli oranda ciddiye alınma potansiyelinin olması, bizim internet ortamımızda asparagas haberlerin de artmasına neden oluyor.

Fakat bunun yanında interneti verimli kullanan insanlarımızın sayısı da hayli fazla.

Türkiye'de yaşayan insanların bir kısmı interneti bir teyit aracı olarak görüyor.



İnternet; aileyi, eğitimi ve alışverişi yakınlaştırıyor

Aile bağları güçlü olan Türk insanı için internet adeta yolları kısaltan bir araç statüsünde.

İnternet üzerinden yaptığımız görüntülü konuşma seçeneğinin kullanımı da ülkemizde oldukça yaygındır.

Son yıllarda yaşadığımız pandemi sürecinde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internet alışverişine oldukça rağbet gösterildi.

Ayrıca eğitim ve öğretim sisteminde son zamanlarda malum olan süreç dolayısıyla internet kullanımı da büyük ölçüde artmıştır.

Z kuşağının internet ile olan sınavı...

Teknolojinin mutlak takipçileri olan ve yeniliklere açık olan bu kuşak, internetin her türlü olanağını kullanıyor. YouTuber ve İnfluencer'ları yakın takip altına alan bu yaş grubu gençler internete içerik üretmek konusunda oldukça başarılı bir grafiğe sahiptir. Online oyun sektörü bu kuşağın hayal gücünün talepleri sayesinde gelişim ve hız kazanmıştır. İnternet üzerinde kurdukları dünyalarındaki gelişim de süreklilik kazanmış durumda.

Orta yaşlı insanlar interneti nasıl kullanıyor?

Daha çok Facebook gibi daha basit ve karmaşık olmayan uygulamaları tercih ediyorlar.

Bilgisayardan ziyade edindikleri akıllı telefonlar ile internete erişerek; politika ve magazin gibi alanlarda daha çok habere ve reklama maruz kalıyorlar.

Sonuç olarak baktığımızda internet sürekli derinleşen bir okyanus ve nerede duracağımıza dikkat etmeliyiz. Doğru sitelerin ve güvenilir kaynakların bizi her daim yüzeyde tutacağını da unutmamalıyız.