Hissetmesi en özel duygulardan birisidir aşk… En derini, kalbi en çok meşgul edeni… Kalbini açmaya cesaret gösteren kişiler bir ömür mutlu olmaya adım atmak isterken, bu konuda hayal kırıklıkları olanlar ise aşkın adını duyduklarında bile ürkek yaklaşır, kendini bu güzel duygunun akan nehrine bırakamaz. Peki aşkın içinde yapılan gurur savaşları bu güzel duygunun yeşermesini engeller mi?



KARMAŞIK İLİŞKİLER

21. yüzyılda aşkı da parayı da kimse kaybetmek istemiyor. Bu da ilişkileri daha karmaşık hale getiriyor. Ve getirecek de… Sevginin tanımını kendi penceresinden farklı şekillerde yapabilen birçok insan vardır. Ancak şu bir gerçektir ki, saf duyguların her zaman bir tanımlanmaya ihtiyacı yoktur. Anın içinde yaşanır ve kalpte güzel izler bırakır, ruhu besler. Aşkın ve sevginin içinde de bencil duygulara yer yoktur. Hayatımızdaki insana bağlandığımızda bütün bencil kalıpları geride bırakır iki kişilik düşünürüz. Bu değerli yolda ise, gururun devreye girdiği kısımlar da yok değil. Gurur da ne kadar önemli bir duygu olsa da fazlaya kaçtığı andan itibaren kapatılması zor çatlaklar getirir ilişkinin içerisine.



NASIL HATALAR YAPILIYOR?

Sevdiğimiz insanın her söylediğini eleştiri olarak almak ve kişisel algılamak

Bencillik duygusunu saf duyguların içine yerleştirmek

İlişkiyi etkileyebilecek insanları ısrarlarla bu ilişkinin içine dahil etmek.

Bir sorun yaşandığı zaman sevdiğimiz kişiden önce onun çevresini dinlemek. Astrolojide kendine 8. Evde yer bulan gurur kavramı, çiftlere aşkın doğası hakkında içgüdüsel düşünceler verir. Bununla beraber Venüs ve Mars'ta aşk ve gurur kavramları arasında denge kurabilen burçları destekler.



AŞK VE GURUR ARASINDA DENGE KURABILEN BURÇLAR

Koç ve Akrep: Aşk konularına 2021 yılı içinde daha realist bakabileceksiniz. Sevdiğiniz kişi ile anlaşamadığınız konuları büyütmeyecek, arabulucu olacaksınız.

Boğa ve Terazi: İşbirlikçi ve sorun çözücü yanınız bu yılın en dikkat çekici burçlarından birisi yapacak sizi. Öyle ki tutarlı yapınızla sorunlara mahal vermeyeceksiniz. Olgun tavırlarınız ön plana çıkabilir. En nihayetinde bu aşk ve gurur kavramları her ne kadar kesişmeyen duygular gibi görünseler de birbirilerinin yoluna çıkar zaman zaman. Önemli olan bu dengeyi kurmak değil mi zaten?