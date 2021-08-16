Yaşamımızın hız kazandığı bu dönemde, teknolojinin hızını göz ardı edemeyiz. Bu hızdan bahsederken, bu durumdan en çok yararlananları da ele almazsak olmaz. 1998 yılında Neptün'ün Kova burcuna geçmesi ile birlikte dünyaya gelenleri kapsayan Z Kuşağı, tam da bahsettiğimiz nesil. Peki, kimdir bu Z Kuşağı, ne gibi özelliklere sahiptir?

Teknolojinin yaygınlaşması, gelişmesi hayatımızı kolaylaştırdı. Teknoloji kullanımının oldukça yaygınlaştığı günlerden geçiyoruz. Tabii hepimiz teknolojinin dilinden anlayamıyoruz. Teknolojinin içine doğan nesil olan Z Kuşağı'nın teknolojiyi kullanımının bu kadar iyi olması, sizce tesadüf mü? Hızlı düşünce yapısına sahip olan bu neslin, teknolojiyi kullanması da hiç tesadüf değil. Kendi hayal güçlerinin etkisiyle oluşturdukları dünyada teknolojinin etkisi hiç de küçümsenecek türden değil.

Evet, teknoloji çağındayız. Her geçen gün yaşamımız hızlanıyor. Kullandığımız malzemeler de buna göre değişim gösteriyor. Hızlı tüketimin de hayatımızda iyice yer edindiği bu sürecin içerisine doğan Z Kuşağı'nın özellikleri ise



Kreatif olmaları

İş birlikçi olmaları

Güçlü ve sosyal çevreye sahip olmaları

Kendilerine düşkün olmaları

Zeki olmaları

Hızlı düşünme yeteneğine sahip olmaları

Çabuk harekete geçebilmeleri

Sorunlara kolay şekilde çözüm üretmeleri

Hazır cevap olmaları

Rasyonel olmaları

Tabulara takılmamaları

Teknoloji yaşamımızın her alanında söz sahibi olan bir durum. Hayal güçlerimizi doğrudan etkileyen teknoloji, Z Kuşağı'nı yakından ilgilendiriyor. Kendi hayal dünyasını oluşturmak isteyen bu nesil, hayal dünyalarının dışında gelişen olaylara da ilgilidirler. Z Kuşağı, kolektif bilincin yüksek olması, bir araya gelme potansiyellerine de vurgu yapmıyor değil.

Yaşamımızda gözlem yapacak olursak, teknoloji kullanımının en çok yaygın olduğu nesil olarak hepimiz aynı cevabı verebiliriz.

Teknolojinin kullanımında başarılı olmaları, bilgiye ulaşma hızlarını da bir o kadar etkiliyor. Pratik yönlerinin kuvvetli olması, çözüm konusunda çeşitlilik sağlarken, çok çabuk vazgeçmek de Z Kuşağı'nı anlatıyor.