Dijitalleşme ile birlikte pek çok şey hayatımıza girdi. Bilmediğimiz, yeni keşfettiğimiz kavramları tanımaya başladık. Dijital diktatörlük de bunlardan yalnızca birisi. Peki, bu dijital diktatörlük ne anlama geliyor, hayatımızdaki yeri ne? Sizler için bu kavramı anlatan bir yazı kaleme aldım...



ÖZELİMİZ HER YERDE

Kişisel verilerin paylaşılmasının konuşulduğu dönemlerden geçiyoruz... Artık kişisel bilgilerimiz, paylaşılabilir hale geldi. Teknoloji sağladığı kolaylıkların yanı sıra bu tip sorunları da beraberinde getiriyor; kişisel alanımızı, özel hayatımızı ihlal ediyor. Üstelik bunu gerçekleştirirken bizim rızamızı almış gibi davranıyor.







HER ŞEYİMİZ TEKNOLOJİ

Aslında teknoloji her çağda kendisini hissettirdi. İlk çağlardaki teknoloji başkaydı, şimdi baş- ka. İletişim çağındayız evet ama bu durum bizlerin özgürlüğünün ihlal edilmesi anlamına gelmemeli. Hemen hemen her şeyi teknoloji sayesinde gerçekleştirdiğimiz bugünlerde, yapay zeka da işin içine girince, işler daha da fazla karışır oldu. Hayatımıza ister istemez bir müdahale var. Yani şöyle; bizi bizden daha iyi tanıyan yapay zeka, bizim için her zaman bir öneriyle karşımıza çıkıyor.

Ben yapay zeka kullanmıyorum demeyin boşuna. Hepimiz elimizdeki telefon sayesinde yapay zekayı kullanıyoruz. Alışveriş için göz gezdirdiğimiz siteler varsa onunla ilgili gelen reklamlar, yemek yemek istiyorsak en çok sipariş verdiğimiz restorandan önerilerin karşımıza ilk olarak çıkması bunu kullandığımıza dair en büyük işaret. İster istemez hayatımızda yer veriyoruz aslında. Yakın gelecekte hukuk, eğitim, lojistik ve sağlık alanlarının birçok bölümünde yapay zeka insanlığa hizmet ederken, insanları da sınıflandıracak. Bugünlerde big data'nın oluşmasıyla birlikte, kazancımızdan tüketimimize, alışkanlıklarımızdan vücut ısımıza kadar her şeyimizin ayıklanıp sınıflandırılacağına da işaret ediyor.



ŞÜPHE UYANDIRIYOR

Düşünsenize, bundan 10 yıl önce 'Senin yerine başka birisi düşünecek' deseler ne derdiniz? 'Hadi oradan' der, gülüp geçerdik herhalde. Ama günümüzde böyle bir gerçek var. Son dönemlerde üzerine en çok düşünülen, en çok konuşulan konulardan birisi haline geldi yapay zeka. Tabii geleceğe yön veren bu gelişmeler, birtakım şüpheleri de beraberinde getiriyor ama teknolojiyi kullanmaktan da asla geri durmuyoruz.

Önümüzdeki aylardan itibaren sunucular, siber güvenlik duvarları, elektrik kesintilerini önlemek için kurulacak güvenlik duvarları; en çok metroları, şehir hatlarını ve hastaneleri ön plana çıkaracak.