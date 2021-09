Herkesin söyleyecek bir çift lafı olur da Zodyak'ın 12 burcunun olmaz mı? Elbette olur. Yönetici gezegenleri ile beraber burçların künyelerini merak ediyorsanız, keşfetmeye ne dersiniz?



KOÇ

YÖNETİCİ GEZEGENİ: MARS

Hayal gücünün yeri tartışılamaz.

Karakterin, seni sürekli olarak pozitif olmaya iter, olumsuzluklara yer yok hayatında.

Detaycı ruhun ile bulunduğun ortamda fark yaratıyorsun.

Yaşadığın duygu her neyse, iliklerine kadar hissedersin. Hangi ortamda olursan ol bunu dış dünyaya yansıtırsın.

Senin için ideal ilişki, gerçek hayat gibidir. Hem tatlı hem de acı…



BOĞA

YÖNETİCİ GEZEGENİ: VENÜS

Kararlılık ve serinkanlı olmak, seni ifade ediyor.

Renklerin canlılığı, hayatını yansıtır.

Tabiatın sunduğu sayısız zenginlik, senin için biçilmiş kaftandır, her ne kadar detaycı olmasan da.

Hayatında devamlılık ve süreklilik aramaktan vazgeçmezsin.

Çaresizliğin tanımı yapılmamış senin için. İnsanlara kolay kolay güvenmezsin ama güvendiğin zaman da onlar senin konfor alanın olur.



İKİZLER

YÖNETİCİ GEZEGENİ: MERKÜR

Meraklı oluşun her olayın detayıyla yakından ilgilenmeni sağlıyor.

Ailen hayatında önemli bir yere sahip.

Her ne kadar senin hakkında çift ruhlu deseler de aslında sen hızlı düşünüp, hızlı davranan, boş konuşmalara katlanamayan yegane burçsun.

Sürekli hareket ararsın, odaklanma konusunu hiç açmayalım.

Öğrenmekten hiç vazgeçmezsin ve öğrendiklerini de muhakkak paylaşırsın. Aslında emekli olmak ruhuna aykırı.







YENGEÇ

YÖNETİCİ GEZEGENİ: AY

Duygusallık hayatının olmazsa olmazı, duygular dile gelse belki de ilk kelimesi Yengeç olacak.

Çevrene karşı her zaman merhametli olmaktan asla çekinmezsin.

Zor durumlarda kabuğuna çekilmek, kendini iyi hissetmeni sağlıyor.

Kendine güven, hayat tarzını yansıtır.

Sabır taşı gibisin, kolay kolay çatlatamaz kimse seni. Ama karanlığın bir döndü mü kimseye aydınlık yok hayatında. Ne de olsa Ay tarafından yönetiliyorsun.



ASLAN

YÖNETİCİ GEZEGENİ: GÜNEŞ

Cesur ve azimli karakterin, zorlukların üstüne gitmeni sağlar.

Spontane davranıyor gibi gözüksen de bütün detayları düşünmeden duramazsın.

Ahh sen yok musun sen, kendi işini hep zora sokarsın.

Anlatımınla karşı tarafı etki altına almakta senden iyisi yok!

İkna olmak yok kitabında.

Dostlarını kolay bulamazsın ama dostun olduğunda da onlar için fedakarlıktan kaçınmazsın.



BAŞAK

YÖNETİCİ GEZEGENİ: MERKÜR

Adeta çalışmak ve üretmek için dünyaya gelmişsin.

Sadelik vardır hayatında.

Ulaştıklarınla yetinmezsin, hep daha iyisine sahip olmayı istersin.

Kendine karşı nazik davranmayı öğrenmeli, gerekirse kendini affetmelisin.

İdeal ilişki kavramı senin için ilişki başında başlar. Güvendiğin kişinin elini bırakmazsın kolay kolay.

Sevdiğine karşı oldukça cömertsin ama kısıtlanmak sana göre değil.



DİĞER 6 BURÇ YARIN…