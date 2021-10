- KOÇ: Kariyer günleri başlıyor. Uzun süredir ertelediğin işle ilgili planlar, bu hafta önüne gelebilir. Kendin için neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha iyi anlayacaksın.

- BOĞA: Sonbahar rüzgarları eserken aklındaki planlar için harekete geçeceksin. Salı günü senin için öne çıkarken, alacağın kararlar ile hafta senin için muazzam geçecek.

- İKİZLER: Geçmiş konuların muhakemesine artık son vermelisin. Sıkılmadın mı sürekli olarak aynı konuları düşünmekten? Beklemediğin bir anda çalacak kapın, sana güzel şeyleri yeniden hatırlatacak.

- YENGEÇ: Evet bir süredir bekliyorsun. Ama bekleme süresini hesaba kattığında kapının çalması yakın. Perşembe günü senin için öne çıkabilir. Her an tetikte olmalısın.

- ASLAN: İhmal ettiğin konulara kulak ver. Dalgınlığın sebep vermiş olabilir bu ihmalkarlığına. Ama unutma, aileden önemli bir şey yok bu hayatta. Senin için bu hafta telafi vakti.



- BAŞAK: Retronun etkisi henüz bitmedi. O yüzden iletişime dikkat. Olmadık kırılmaları toparlamak sandığın kadar kolay olmayabilir. Hafta sonu senin için öne çıkarken, planlarını buna göre hazırlayabilirsin.

- TERAZİ: Önce retro şimdi de yeni ay. Gökyüzü senin gündemini belirliyor. Girişkenlik ve isteklerin seni yönlendirecek. Çarşamba günü gökyüzünde meydana gelecek yeni ayı izlemeyi de ihmal etme.

- AKREP: Dağınıklığı topluyorsun. İlgilendiğin konulara olan dikkatli tavrın kendisini bu hafta belli edecek. Haftanın ilk gününden kontrolü eline alacak ve elden de bırakmayacaksın.

- YAY: Sevgi gezegeni burcundaki hareketine bu hafta başlıyor. Duygusal konulardaki durağanlık sona erebilir. Alacağın kararlar içine sinerken, çevrendeki kişileri etkilemeyi de başaracaksın.

- OĞLAK: Ertelenen konular, karşına gelirken sana bir şey hatırlatmak istiyor olabilir. Daha fazla beklemenin kimseye bir yararı yok. Yeni başlangıçlar tahmin bile edemeyeceğin kadar güzel olabilir.

- KOVA: Maddi konular karşına gelebilir. Ödeme, alım-satım her türlü konu bu hafta seni meşgul edebilir. Özellikle aile içerisindeki duygusal konuşmaların, haftaya damga vurabilir.

- BALIK: Sosyal bir haftaya adım atarken, yoğun programın üzerinde tatlı bir yorgunluk bırakabilir. İlişkilerin hakkında alacağın kararlar, geleceğe yönelik olabilir. O yüzden iyice düşünmelisin.