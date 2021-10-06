Bugün öncü burçta meydana çıkan yeni ay, hedeflere bağlanmak ve yeni bir mevsimi karşılamak için alışkanlıkları hepimize revize ettirecek.

Yeniden kurmak, ulaşmak, yerleştirmek, bağlanmak için etkili bir dönemi işaret eden Terazi yeni ayı, ilkelerden ve ihtiyaçlardan ödün vermeden yaşayanları desteklemeye geliyor. Uzlaşmacı yönüyle de müzakereye açık bir süreçte olduğumuzu hatırlatacak bizlere…

Venüs'ün yöneticisinde meydana gelen yeni ay, ilişkileri dengelemek, ortaklıkları oluşturmak, rakipleri fark etmek ve takım ruhu ile hareket etmeye öncelik verecek. Tuttuğunu koparan, azimli, savaşçı ve girişimci bir etkiye sahip olacak. Aynı zamanda,

Zarafet

Adalet

Yeni düzen, oluşum gibi kavramları daha güçlü bir biçimde hissedeceğiz.



YENİ AY NE ANLATACAK?

Bu güçlü motivasyon kaynağını öncü burçtan alacak gökyüzü, ekim ayının hemen başından itibaren yaşamlarda ön görülen değişiklikleri hızlandırabilir. ''Şansı zorlamak'' sözü bugünlerde sık sık akıllardan geçecek. Terazi sinerjisiyle hayatınızda önemli değişiklikler yapma şansınız olacak. Adalet savunucusu olan hava grubunun öncüsü, 2021'in bu dönemine kadar olan süreci 'dersler ve ödevler' niteliğinde inceleyecek.

İnsanlık biraz da olsa barışçıl, düzen kuran, ortaklık gerektiren bir dünyanın mümkün olabileceğine inanacak.

Yeni ayın zıtları sentezlemek gibi bir akışkanlığı vardır. Dolayısıyla; uyumsuz, kavgalı, çatışmalı dünya siyasetinde popüler isimleri farklı noktalardan yakalayabilir. İnsani değerler ile adil olmak birebir işleyecek. Ayrıca yeni ay sürecinde;

Uzun süren hukuksal konular gündeme gelebilir.

Eski defterler, eski davalar neticelenebilir.

Ekim ayında Kovid-19 verilerinin tablosu renk değiştirebilir.

Aşıları daha fazla konuşabiliriz.

Mevsim döner ve eski düzenin içine farklılıklar koyma ihtiyacı oluşur. Ekim başlarken yeni ayın hava elementinin öncü burcunda olması iş, görüşme, sözleşme, ortaklıklar, evlilikler ve ilişkiler adına güç ve uyum getirmesi söz konusu… Başka ne gibi arayışlara çare olur derseniz;

Eski iş ilişkileri yeniden irdelenebilir.

Yeni bir çevre, semt, şehir hatta ülkeye adapte söz konusu olabilir.

Yeni bir ilişkinin kıvılcımları başlayabilir.

Ev ya da araba kiralamak, mülk sahibi olmak gündeme gelebilir.

Düğün, nişan, davet, çiftlerin ilk aile buluşmaları bu günlere denk gelebilir.