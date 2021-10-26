Yanlış, hata… Bu sözcüklerin hayatımıza etkileri, sandığımızdan çok daha fazla. Çoğu zaman kabul etmeyip, karşı çıktığımız bu davranışlar, bizleri yeni hatalar yapmaya sürükler. Oysa bir yenilgiden çıkarılacak çok sonuç vardır. Hayatımız boyunca karşılaştığımız sorunlarda yol alabilmemiz, ilerleyebilmemiz için önce yenilgiyi veya yanlışları kabul etmemiz gerekir. Peki her kabulleniş bir yenilgi midir?



BİR BAKMIŞSINIZ GERİYE GİDİYORSUNUZ

Bilmediğiniz bir konunun içerisindeyken bile hata yapmaktan korkar ve her şeyin mükemmel olmasını istersiniz. Bu tarz durumların size katacağı bir şey olmadığının farkına vardığınızda belki de çok geç kalmışsınızdır. Bir işi tamamladığınızda eğer durup kendi yanlışlarınızı bulamıyorsanız, korkularınız size hükmediyordur. Yanlış yapma korkusu hayatınızın her alanında karşınıza çıkar. Hata yaptığınızı kabul etmemek, öğrenmeniz gereken konuların önüne geçer. Bu durumun hiç farkında olmazsınız. İlerlediğinizi sanırsınız fakat aslında yerinizde bile sayamaz, geri gidersiniz.



ZAMAN KAYBETMEYİN

Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Eğer bir mucize olması gerekiyorsa unutmayın ki nefes aldığınız her an mucizeleri hayata geçirebilirsiniz. Nefes alıyorsak umut var demektir. Umudunuzu kaybederek zaman kaybetmeyin. Gereksiz algıların sizi yönetmesine izin vermeyin.



NEFES ALDIĞIMIZ SÜRECE ÖĞRENİRİZ

Hayatın doğası gereği olan 'öğretiler', nefes aldığımız sürece devam eder. Her an her saniye yeni bir şeyler öğrenebiliriz. Kabullenmek de bu yüzden önemlidir. Evet yanlış yapıyoruz ve daha fazla yapacağız belki de. Ama bunu bir mazeret olarak değil, bir ders olarak görebilirsek, işte o zaman ilk adımı atmış oluruz.



TEŞHİS KOYUN VE TEDAVİYE BAŞLAYIN

Genel geçer kuralları hepimiz biliriz. Yazılı değildir fakat çoğu kişi tarafından kabul edilmiş olması doğru olması ile eşdeğer anlam kazanır. Ses çıkarmadığımız her konuda, diğer kişilerden farkımız kalmaz. Yanlışı dile getirmek kötü değildir. Hatayı düzeltmek için önce kabullenmek gerekir. Hiçbir hasta doktora gidip, bende şu hastalık var demez. Hastanın tedavisine başlanması için önce teşhis konulması gerekir. İşte sizde hayatta yaptığınız hatalara teşhis koyun. Teşhisi koyun ki, tedavinize başlayabilin.

"Ben yanlış yaptım!" diyebilmek;

Kendimize duyduğumuz güveni arttırır.

Mücadele etmenin önemini kavratır.

Sosyal hayatımızdaki eksik yönlerimizi daha fazla fark ederiz.

En önemlisi ise, yerli yersiz bahaneleri zihnimizden bertaraf ederiz.