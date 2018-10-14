CEM SANCAR

Zirvelerde gerilimleri azaltma çabası var, o görülmekte. Fakat yazarçizer takımına bakıyorsunuz asık surat bir nobranlık, klavye spazmı tikleri. Tam 'yeter artık' diye girişeceğiz...

Birden Hz. Ali! Şu zamane Sıffın Savaşı'nda tutuyor ellerimizden: Sesini alçalt, yoksa benzersin onlara!

"Onlar kim" diye sormuyorum marifet kapısına. Biliyorum ne demek istediğini. Bu kez fısıltıyla tekrarlıyorum içimden: Kendine gel, kendine gel sayıyla. Fazla kabarma, ölüm var sonunda.

Aydınlar diyorum, uzmanlar filan, büyük muamma...

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