Hem akıllı hem Anadolulu

Tasarımda Anadolu kültürünün izi var, kullanımında kullanıcı tecrübesi... Akıllı mı akıllı. Öyle ki, tekerlekli bir bilgisayar adeta. Aynı zamanda doğa dostu. Türkiye’nin otomobili geçen hafta görücüye çıktı, tasarımı çok beğenildi. Ya diğer özellikleri? Gelin yakından bakalım...

Herkes nefesini tutmuş bekliyordu. Nihayetinde insanlar, az sonra 60 yıllık bir hayalin gerçekleşebildiğine tanıklık edeceklerdi. Ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobilleri görücüye çıktı. O an bir coşku ve gurur dalgası yayıldı tüm Türkiye'ye. Geçen haftanın en önemli olaylarından biriydi TOGG'un, C-SUV ve C- Sedan modellerini tanıtması. 2022 yılında satışa sunulması planlanan yüzde 100 elektrikli C-SUV ve C-Sedan 18 ay süren tasarım ve mühendislik çalışmalarının bir sonucuydu. Aradan kaç gün geçti hâlâ biz bu otomobilleri konuşuyoruz. Ki anlaşılan konuşmaya da devam edeceğiz. Gelin o zaman Türkiye'nin otomobillerini yakından tanıyalım.







SPOR OTOMOBİL GİBİ

Otomobil 0 -100km/saat hızlanmasını 200 beygir güç sunan motor seçeneğinde 7,6 saniyede, 400 beygir güç sunan motor seçeneğinde ise sadece 4,8 saniyede tamamlayarak rakipsiz ivmelenme performansını etkileyici bir sessizlik ve enerji tasarrufu eşliğinde sunacak.



İLKLERİN OTOMOBİLİ

Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV, bu ilklerin yanı sıra sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle rakiplerinin önünde yer alacak. TOGG, 2022'de C-SUV modeli pazara çıktığında, Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak.







TASARIMDA KULLANICILARIN FİKRİ ALINDI

Türkiye'nin otomobilinin beğenilen tasarımının arkasında önemli bir karar verme süreci yaşandı. Hatta tasarım sürecinde bir ilke imza atılarak Türk tüketicilerin beğenileri de dikkate alındı. Tasarım süreci kapsamında Türkiye'den ve dünyadan toplamda 18 tasarım evi, TOGG'un belirlediği altı farklı kriter ile objektif bir değerlendirmeye alındı. Dünyaca ünlü Türk tasarımcı Murat Günak'ın da yanında yer aldığı TOGG Tasarım Ekibi, yaptığı değerlendirmede en yüksek skoru alan üç tasarım eviyle sürece devam etme kararı verdi. Türkiye'nin otomobilinin tasarımını belirlemek için ülkemizde geniş kitlelerle yapılan otomobil satın alma davranışları araştırmasındaki bulgular doğrultusunda hazırlanan ipuçları, bu üç tasarım eviyle paylaşılarak iki boyutlu tasarım yarışması süreci başladı. Bu süre zarfında 100'ün üzerinde farklı tema değerlendirildi, tüketici araştırmalarında tespit edilen beklentiler tasarım evlerine geri bildirim olarak verildi. Süreç tamamlandığında her tasarım evinden gelen bir dış ve bir iç tasarım çalışması, Türkiye'de geniş kitlelerle test edildi. Ortaya çıkan sonuç yine TOGG Tasarım Ekibi tarafından endüstrileşmeye uygunluğu konusunda değerlendirildi. Bu aşamalardan sonra dünyanın en iyilerinden Pininfarina tasarım evi iş ortağı olarak seçildi ve 3 boyutlu tasarım aşamasına geçildi. Türk tüketicilerinin beğenileri doğrultusunda TOGG Tasarım Ekibi ve Pininfarina tasarım evinin ortak çalışmaları sonucunda sadece Türkiye'de değil; dünyanın farklı coğrafyalarında da beğeni ile kabul görecek özgün bir tasarım dili ortaya kondu.







500 KİLOMETREDEN FAZLA MENZİL

Türkiye'nin otomobili, 300+ km. veya 500+ km. menzil sağlayan iki farklı pil seçeneği sunacak ve kullanıcıların kendileri için en uygun olanı tercih ederek otomobillerini konfigüre etmesine olanak tanıyacak. Otomobil hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 pil doluluk seviyesine ulaşabilecek. Böylece, seyahat edenler uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, otomobilleri de yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelmiş olacak.







EVDEKİ KLİMAYI KONTROL EDECEK

Türkiye'nin otomobili görücüye çıkınca ilk planda tasarımına odaklanıldı. Ya otomobilin teknolojisi? Türkiye'nin otomobili akıllı teknolojiler ile ev ve iş yerlerinden sonra üçüncü bir yaşam alanı olacak. Otomobil internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Adeta tekerlekli bir bilgisayar gibi hizmet verecek. Akıllı otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek. Evde internete bağlı tüm cihazları kontrol edebilecek.



SADE, ŞIK VE TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Keskin hatları ve akıcı dış tasarım çizgileriyle kullanıcısını karşılayan otomobilin iç mekânında özenle seçilmiş, kaliteli ve şık malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor. Sürücü ile birlikte tüm yolcuları kucaklayan dijital bilgi-eğlence ekranı hem bilgilerin kolaylıkla takibini hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor. Otomobilin sahip olduğu ileri teknolojiyi sadelikle iç mekan tasarımına yansıtan ekran, otomobilin akıllı bir yaşam alanına dönüşümünü destekliyor. Orta konsol otomobilinin iç mekanının en önemli stil ve fonksiyon özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Uçak kokpitini hatırlatan form üzerinde vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı oluyor. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan arayüzün kullanıcı dostu tasarımı, sesli komut özelliğinin de desteğiyle alışagelmiş kontrol düğmeleri ve kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekliyor. Türkiye'nin otomobili, teknolojiyi yalınlıkla birleştiren bu tasarım yaklaşımıyla yüksek teknolojinin karmaşık olmadan sunulabilir olduğunu kanıtlıyor.







SİZ ARABAYI SÜRÜN, GERİ KALANINI ASİSTAN YAPAR

Yerli otomobilde dikkat çeken en önemli teknolojilerden biri de dünyada ilk kez Türkiye'nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan 'Holografik Asistan'. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi sunacak. 'Holografik Asistan' teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan iki boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini bir sonraki boyuta taşıyacak. Sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek.



ANADOLU KÜLTÜRÜ İLHAM VERDİ

Türkiye'nin otomobilinin, modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlenildi. Otomobilin yoldaki imzası olarak algılanan ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekan detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleri işlendi. Ayrıca tasarımda Selçuklu dönemi esintilerine de yer verildi. Tasarımdaki bu unsurlar Türkiye'nin otomobilinin Anadolu'yla olan kültürel bağının vurguluyor.