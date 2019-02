Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın çırak mertebesindeki futbolcuları, Real Madrid'in ustalarına tabelada boyun eğdi ama izleyen herkes o kült formayı giymiş gençlere şapka çıkarttı. Avrupa futbolunun efsane altyapılarından birine sahip Ajax, çeyrek asır sonra bir numaralı kupada geçmişine de selam çaktı aslında oynadığı futbolla. Karşılarında Avrupa'nın en büyük rekabeti olan El Clasico'nun karşı cephesi vardı. Real Madrid son 50 yılda Barcelona'nın anti-teziydi.

10 yıl önce yedi Hollandalı'nın olduğu kadro dışında hep uzak durdular Portakallardan. Total futbol onlara uğramadı. İspanyol yetenekler ve hiç eksik olmayan süperstar yabancılarıyla santra noktasına yürüdüler.

Ajax ise rekabetin karşı cephesinin tedarikçisi oldu, Katalonya'daki portakal bahçesi gibiydiler. Barça ham meyveyi dalından koparmazdı.

Uzun hikaye de 1971 yazında başladı. Hollanda futbolunun altın jenerasyonunun iki Dünvya Kupası'nı finalde kaybettiği 70'ler... Total futbolun babası Rinus Michels'in Barcelona'ya adım atmasıyla mı değişti İspanyol futbol tarihi yoksa dört yıl sonra General Franco hayata veda edince mi? Galiba Johan Cruyff gelince...



JOHAN CRUYFF ETKİSİ

Yedi yılda çok şey kazandıkları söylenemez, bir lig şampiyonluğu bir de Kral Kupası... Ama temeli atıp gittiler. Barcelona ilginçtir 10 yıl boyunca Hollandalılardan uzak durdu... 80'ler Real Madrid'in 'Akbaba Beşlisi'nin fırtına gibi estiği dönemdi. Londra'da Şampiyon Kulüpler Kupası'nı getiren golü frikikten atan Koeman ise Cruyff ve Neeskens'ten sonra Barça formasını giyen üçüncü Hollandalı oldu. Oğul (Jordi) Cruyff ve Witschge'nin çok da iz bıraktığı söylenemez ama 88'de yine Johan Cruyff girdi kapıdan, çantasında altyapı projesiyle. Sarı Fare futbolculuğu zamanında kazanamadıklarını teknik adamlığında fazlasıyla kazandı.

Arka arkaya dört lig şampiyonluğu, toplamda 11 kupa... Başkan Nunez onu yolladığında Barça kulübü ikiye bölündü. Cruyff'çular altı yıl beklemek zorunda kalacaktı.



GELENEĞİ RIJKAARD SÜRDÜRDÜ

Ajax ile 29 yıl önce Real Madrid'i iki maçta da paramparça eden Louis Van Gaal göreve geldiğinde portakal bahçesi kasa kasa Barça'ya taşındı. Bogarde, Hesp, Reiziger, ardından işi bilen şık ağabeyler, De Boer kardeşler, Cocu, Zenden ve Kluivert. Van Gaal huysuz adamdı, iki lig şampiyonluğu kazandı ama Katalan medyasıyla sürekli kavga eden Hollandalı, Başkan Nunez 19 yıllık koltuğunu kaybedince gitme zorunda kaldı. Cruyff'çuların zamanıydı artık, Overmars, Davids, Van Bonckhorst gibi C vitaminleri vardı kadroda ama yetmiyordu.



BAYRAĞI GUARDIOLA TESLİM ALDI

Geride kalan 48 yılda Hollandalı dört teknik adam ve 20 futbolcu Barça forması giydi. İki kaleci, beş defans oyuncusu, sekiz orta saha ve beş forvet Katalanlara dokuzu lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 22 kupa kazandırdı. Rijkaard'dan bayrağı teslim alan Pep Guardiola Barça'da her şeyi ama her şeyi kazandı.

Onun ustası Johan Cruyff'tu...

Yıllar sonra Guardiola, B. Münih'i çalıştırırken B takımının başında da bir Hollandalı vardı. Guardiola'dan çok şey öğrendiğini söyleyen Erik Ten Hag... O kim derseniz, başa dönmemiz lazım. Real Madrid'e kaybeden ama oynattığı futbolla rakibinin başını döndüren Ajax'ın teknik direktörü...