FERHAT ÜNLÜ

Sezgin Baran Korkmaz… Son günlerin çok konuşulan 'haber hikâyesi'nin başat öznesi… Türkiye'de ve ABD'de kara para aklama ve para transferi dolandırıcılığı suçlarından yargılanan ana aktör. (İddianamedeki kilit isim değil, o isim aşadığı) Çok değil, iki yıl önce basında 'hayırsever işadamı' diye haberleri yapılan biriydi. Metnin bundan sonraki kısımlarında SBK olarak anılacaktır.

Yalçın Ayaslı: ODTÜ mezunu parlak bir elektronik mühendisiyken ABD'ye beyin göçüyle gidip zengin olan ve "SBK Borajet'e çöktü" diye dava açan işadamı. ABD müesses nizamıyla arasının epey iyi olduğu biliniyor.

Kingston Biraderler: Jacob Kingston ve Isaiah Kingston. SBK ile birlikte ABD'deki davanın iki merkezi aktörü olan Mormon Tarikatı üyeleri. Mormon Tarikatı, 1830'de Utah'da kurulmuş, poligamiyi teşvik eden 10 milyon üyeli bir tarikat.

Ve gelelim ABD'nin, SBK Avusturya'da 19 Haziran'da tutuklandıktan sonra kamuoyuna açıkladığı iddianamede geçen kilit isme. Türk basınında hiç geçmemiş bir isim. Asıl mesleği pilotluk olan ama aynı zamanda bizdeki İçişleri Bakanlığı'nın yerine geçen ABD'deki 'Homeland Security'nin muhbirliğini de yapan bu şahıs şimdi ABD'deki davanın en önemli tanığı. Bu şahsın adı, Nicolas Steele.

Şahıs henüz bir ABD vatandaşı olmadığı (nereli olduğu iddianamede yazmıyor) için istihbaratçılar, çalışma vizesi ve seyahat izni karşılığında bunu elemanlaştırmışlar. Klasik yöntem…

Önemli bir tanık dedim, zira davalıları, yani SBK ve Kingston Biraderler'in de aralarında bulunduğu şüphelileri defalarca uçuran bir pilot. Onlarla derin iş ilişkisi var. Bu yüzden özel bilgilere vakıf. Bu şahıs, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin sitesinde yer alan 18 Temmuz 2019 tarihli bir habere göre izinsiz uçuşlardan ötürü 533 bin 320 dolar para cezası almış. Havacılık piyasasında aforoz edilmiş olmasının da etkisiyle mahkemeye tanıklık yapmayı kabul etmiş. Öyle bizdeki gibi gizli tanık falan değil, adıyla sanık tanık.

Bu Steele, SBK ve Kingston Biraderleri kolluk kuvvetleriyle birlikte uçurduğu bilgisini veriyor davada. Bu görevliler arasında yerel polis üyeleri, Anavatan Güvenlik Bakanlığı (Homeland Security) görevlileri, bir FBI ajanı ve bir emekli CIA yetkilisi varmış. Steele'nin verdiği önemli bilgilerden biri de şu: Davadaki şüpheliler, bu görevlilerin uçuş masraflarını ödüyormuş.

'POSTMODERN ROBİN HOOD' GİBİ LANSE EDİLMİŞTİ

Gelelim davanın asıl aktörü SBK'ya… Yakın bir geçmişte Türk basınında 'Postmodern Robin Hood' imajıyla anılıyordu. Hâlbuki bu kadar hızlı yükselişin altında bir çapanoğlu olduğu daha baştan belliydi.

Şimdi iddianamenin ayrıntılarına gelelim… Birleşik Devletler New Hampshire Mahkemesi'ne sunulan iddianameye göre, SBK ile ilgili dava süreci Yalçın Ayaslı'ya ait Borajet'in alınmasıyla başlamış.

İddianamede Kamil Feridun Özkaraman, Lev Aslan Dermen ve Fatih Akol özel kişilik olarak; SBK Holding A. Ş. SBK Holding USA, Bugaraj Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A. Ş. Mega Varlık Yönetim, A. Ş. de tüzel kişilik olarak şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Davacı Yalçın Ayaslı. New Hampshire'da yaşadığı için dava orada açılmış. SBK, iddianamenin bu kısmında BoraJet adlı değeri düşmüş Türk hava yolu şirketine komplo kurmak ve bu şirketi ucuz fiyata kapatmakla suçlanıyor. Bunun için Yalçın Ayaslı ile ilgili çıkan FETÖ haberlerinin de payanda yapıldığı belirtilmiş iddianamede. Bu noktada tekrar altını çizelim; Ayaslı, ABD müesses nizamına çok yakın birisi.

SBK ve şürekası ile ilgili soruşturma, baskıyla Şantaj ve Rüşvet Örgütleri Yasası'na göre (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act-RICO) yürütülmüş. İddianamenin başlarında Kingston Biraderler ile Lev Aslan Dermen'in, 2010 yılında, yani henüz Korkmaz ve şürekası bu işlerin içinde değilken uğraştığı kaydedilmiş.

BORAJET'İN DEĞERİ 15 TEMMUZ'DAN SONRA DÜŞTÜ

İddianameye göre SBK Holding, akaryakıt kaçakçılığı ve para aklama işini 2018'e kadar sürdürmüş. Bu süreç de 15 Temmuz 2016'da Türkiye'deki darbe girişiminden sonra başlamış. İddianamede, "Türk yetkililer, darbenin sürgündeki vaiz Fetullah Gülen ve onun takipçilerinin işi olduğuna inandı. Ve bu yapılanma, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adıyla anılmaya başlandı" diyor.

İddianamenin devamında Türk gazetelerinde Ayaşlı ile FETÖ arasında bağlantı olduğu yönünde yazıların da yayınlanmaya başladığı, SBK'nın da bu haberleri kullanarak Borajet'i altığı iddia ediliyor.

Yalçın Ayaslı, bu haberlerin Korkmaz, Kingston ve Dermen'in komplosunun bir parçası olduğunu öne sürüyor. Ona göre, bütün bu komploların amacı, Borajet'i ucuza satın almakmış.

İddianameye göre darbe zamanından önce, Nisan 2016'da Borajet 355 milyon ile 865 milyon arasında bir değere sahipti. Ekim 2016'da Borajet'in yolcu sayısı ciddi oranda düştü ve bunun üzerine Ayaslı, şirketi ayakta tutmak için New Hamp Shire'dan Borajet'e 27 milyon dolar transfer etti. Ve Ayaslı'nın savına göre Korkmaz, bu süreçte 'Beyaz Şövalye' (Kurtarıcı) olarak Borajet'i satın almak üzere ortaya çıktı.

İddianamede, Korkmaz'ın, Ayaslı ile ilgili FETÖ haberlerinin medya kampanyasının arka planındaki kişi olduğu da öne sürülüyor.

İddianamede Türkiye ile ABD arasındaki para transferleri anlatılıyor ve SBK'nın bu yolla 133 milyon dolardan fazla kara para akladığı belirtiliyor.

İddianamede, Korkmaz ile ABD'de tutuklu bulunan Jacob - Isaiah Kingston kardeşler ile Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz arasındaki ilişkiler ayrıntılı biçimde ortaya konulmuş.

Hatta SBK'nın Kingston Biraderler'i muhtemel bir hukuki soruşturmadan korumayı vadettiği iddiası da iddianamede yer almış. Jabob Kingston'ın, SBK'nın 'grandpa' (büyükbaba) lakaplı bir Amerikalı tarafından korunduğunu söylediği de aktarılıyor, ancak bu kişinin kim olduğuna dair hiçbir ipucu yok.

Yine iddianameye göre SBK, 29-30 Nisan 2019'da ABD'de devlet görevlileri tarafından sorgulanmış. Nedense tutuklanmamış ama bu sorgudan bir süre sonra hakkında 'kara para aklamak' ve 'para transferi dolandırıcılığı' suçlamasıyla dava açılmış. ABD, son olarak SBK Avusturya'da tutuklanır tutuklanmaz 28 Nisan'da hazırlanmış iddianamenin gizliliğini kaldırdı.

ABD'YE GİDERSE 'TANIK' OLUR

ABD'de New Hamp Shire'daki davadan ayrı bir dava daha var. Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesinde görülen bir dava bu. Sezgin Baran Korkmaz bu davada 225 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Bu dosyada Kingston Biraderler'in ABD hazinesini dolandırarak 500 milyon dolar kazandıkları ve bunun da 120 milyon dolarını Türkiye'ye gönderdikleri anlaşılmıştı. Kingston Biraderler, bu davanın duruşmasında suçlarını itiraf etmiş ve mahkûm olmuşlardı.

Gelelim Türkiye'deki davaya… SBK, hakkında tutuklama kararının çıkmasından önce 5 Aralık 2020'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) 28 Aralık 2020 tarihli raporu üzerine soruşturma başlattı ve 14 Nisan 2021'de iddianame hazırladı. İddianamede, SBK'nın 3 yıldan 7 yıl buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

SBK hakkında bizde ABD'deki davadan daha az ceza isteniyor ama önemli değil. Türkiye; kırmızı bültenle aradığı SBK'nın iadesini sağlamak için gerekeni yapmalı. Zira Rıza Zarrab olayında deneyimlediğimiz üzere tecrübeyle sabit ki, bu 'çapraz adamlar', yabancıların elinde Türkiye'ye karşı mühimmat olarak kullanılma potansiyeline haiz. Eğer ABD'ye giderse yüksek cezalardan yırtmak için pilotu Nicolas Steele gibi 'tanık' olması işten bile değil.