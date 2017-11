Tezkere bekleyen er gibi gün sayıyor

- A Milli Takım, Romanya karşısında utanç verici bir futbol ortaya koydu

- Yaşlı ve doymuş Mircea Lucescu, her tarafa mavi boncuk dağıtıyor

- Kaliteli yabancılarla iyi görünenler, bir araya geldiğinde tablo vahim

- Ülkenin temel problemi yabancı sınırı değil, altyapıdaki zafiyettir



OYNAMAYANLARI KAZANDIRACAKMIŞ!

Milli Takım'ı gençleştirirken, başında heyecanı bitmiş birinin olması doğru mu?

Milli Takım'ı gençleştirmek, kağıt üzerinde güzel görünen ve de kulağa hoş gelen bir cümle ama o işler o kadar kolay değil. Neymiş efendim, kendi takımlarında oynamayanları Milli Takım'a kazandıracakmış. Böyle bir anlayış olamaz. Zaten Romanya maçında da gördük. İddia ediyorum; futbolcuların bir kısmını tanımasam oyuncuların üzerinde ay-yıldızlı formayı görmesem, "Romanya ile Cebelitarık hazırlık maçı mı yapıyor" diye düşünürdüm. Görüntü inanılmaz vahimdi. Romanya öyle çok iyi bir takım değil. Oyuncu kalitesine bakıyoruz piyasa değerlerine bakıyoruz, oynadıkları takımlara bakıyoruz, çok alt seviyede. Buna rağmen o Romanya karşısında utanç verici bir futbol ortaya koyduk.



FUTBOL PROBLEMİ BÜYÜYOR

Lucescu, Romanya maçı da dahil Şener, Arda, İsmail, Selçuk gibi takımlarında şans bulamayan isimlere forma verirken, kendi takımlarında formda olan Emre Akbaba, Deniz Türüç gibi isimleri henüz oynatmadı. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?

Tam bir Lucescu klasiği. Söyledikleri farklı, yaptıkları farklı. Çok ama çok yazık. Gerçekten 80 milyonluk bir ülke, futbol denen olayı bu kadar severken bu yaşananları hak etmiyoruz.

Romanya'da ilk yarı şut dahi çekemeyen oyuncular vardı sahada. Bu kadar kötü olmaları nasıl açıklanır?

Zaten takımlarında iyi gibi görünen oyuncular, yabancı ve kaliteli oyuncularla bir arada oynadıklarında iyi oluyorlar. Ama Milli Takım'da bir araya geldiklerinde gerçekten tablo çok kötü. Ülkede futbol problemi gün geçtikçe büyüyor. Ülkenin temel problemi yabancı sınırı değil, oyuncu yetişmemesidir. Bunun da temel nedeni altyapı zafiyeti. Artık bu işler Futbol Federasyonu'nu aşmıştır. Devlet politikası gerekir ve devlet el koymalıdır.

Mircea Lucescu'dan Türk Milli Takımı'na hayır gelir mi? 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına Lucescu ile başlanmalı mı?

Lucescu eski Lucescu değil... Geride kalan yıllar, ondan çok şey götürmüş. Bu da çok doğal. Yaşı bir hayli ilerlemiş artık mesleki olarak zamana oynuyor gibi bir hali var. Heyecan yok, futbol açısından aç değil. Adeta tezkeresini bekleyen bir er gibi zaman dolduruyor. Romanya maçında bunu çok net gördük. Kenarda duran Lucescu, başarıyı kovalayan bir antrenörden ziyade, emekliliğini bekleyen bir memur gibi duruyordu.

Rumen teknik adamın, bir dediği, diğerini tutmayan açıklamalarını neye bağlıyorsunuz?

Gayet tabii bir durum. Artık Lucescu'dan fazla bir şey beklememek lazım. Bir dediği diğerini tutmuyor. Bunun temelde iki nedeni var; biri yaşlılık ve doymuşluk, diğeri ise her tarafa mavi boncuk… Hatırlar mısınız aylar önce Oğuzhan'ı kadroya almadı, basın bir yüklendi ve mahalle baskısı ile iki gün sonra takıma alıverdi. Lucescu'nun temel amacı günü kurtarmak, kimseyle kötü olmadan sözleşmeyi tamamlamak, parasını almak ve sonra da kenara çekilmek.



BİZE ÜZÜLDÜĞÜNÜ SANMIYORUM

Lucescu ayrılmak istiyor ancak tazminat almak için kovulmayı bekliyor olabilir mi?

Her şey olabilir. Lucescu'dan kurallara uygun ama etik dışı olsa da her şeyi bekleyebiliriz.

Rumen basını 'Türkler Lucescu'nun istifasını istiyor" manşetleri attı. Nasıl değerlendirirsiniz?

Lucescu'nun işinin zor olduğu gerçek. Ama kimse ondan istifa istemiyor. Aslında Lucescu'nun içinde bulunduğumuz durumdan üzgün olduğunu da düşünmüyorum.



MOURİNHO GELSE NE YAZAR

A Milli Takım, Mircea Lucescu ile çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik 3 yenilgi alırken, Fatih Terim aynı rakiplere karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Terim kalsa daha mı iyi olurdu?

Bu dakikadan sonra Milli Takım'ın hocası Fatih Terim olsa ne olur Lucescu olsa ne olur. Jose Mourinho'yu da getirseniz bir şey değişmez. Kalite belli, alternatifler belli, tablo belli. Sorun hocadan çok ülkedeki futbol politikasının temelden değişmesi olmalıdır. Çünkü yıllar içerisinde yabancı sayısı arttıkça, naklen yayın gelirleri her geçen gün fazlalaştıkça Türk futbolu geriye gitti. Sebebi de çok açık. Bol parayı bulan birçok kulüp yöneticisi ya bu paraları günlük başarılar için har vurup harman savurdular ya da belli bir kısmı menajerlerle birlikte çeşitli yollarla bu paraların bir kısmını cebe attılar. Türk futbolunun problemlerinin çözümü futbol adamlarına bırakılmayacak kadar ciddi ve büyüktür.