İSKENDER GÜNEN

Roma maçı sonrası hayal kırıklığının yanı sıra mental ve fiziksel anlamda da sorunlar olması doğaldır. Rakip Giresunspor ile oyuncu kalitesi açısından Trabzonspor lehine büyük farklar var ama bir başka gerçek de her maçın kendi içinde zorluğu olmasıydı. Dün Trabzonspor böyle bir takıma karşı oyun olarak beklenenden uzak görüntüler vermesine rağmen kendisine gerekli 3 puanı aldı. Uzun lig maratonunda inişler çıkışlar mutlaka olacaktır. Ama hedef şampiyonluk ise her ne kadar oyun dünkü gibi istenilen düzeyde olmasa da karşılaşmayı lehinize bitirmek size büyük bir avantaj sağlar.

Mücadelenin başında Giresunspor savunması ve kalecisinin yaptığı büyük hatalardan dolayı Nwakaeme ile 1-0 öne geçmesine rağmen Trabzonspor, oyunda bir türlü üstünlüğü ele alamadı. Nwakaeme'nin kişisel becerisinden başka ofansif anlamda üretkenlikten uzak bir Trabzonspor vardı sahada.

Giresunspor gibi bir takıma karşı verilen iki net gol pozisyonunda kaleci Uğurcan'ın başarılı müdahalelerini gördük. Hamsik, Djaniny, Bakasetas ve de Abdülkadir'in düşük performanslarını izledik. Abdülkadir Ömür şanssız sakatlıkları üst üste yaşayan yetenekli bir isim ama oyunda kaldığı sürede beklentilerin çok uzağında olduğu gerçek. Yerine giren Yusuf Sarı ise şu anki görüntüsü ile Abdülkadir Ömür'den bir adım önde...

Sonuçta alınan 3 puana rağmen oyun beklentilerin çok uzağındaydı ama milli takım arasından sonra sakat oyuncuların katılımıyla çok daha farklı bir Trabzonspor ortaya çıkar diye düşünüyorum.