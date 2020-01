ERMAN TOROĞLU

Şunu çok net söyleyebilirim. F.Bahçe'yi bu yıl ilk defa bu kadar iyi gördüm. Hele ilk 45 dakika kusursuz. Özellikle kötü oynayan futbolcu yoktu. Peki artı iyi oynayan kaç kişi vardı. Mesala Kruse, mesela Gustavo... Pek gözükmedi gibi geliyor bazılarına ama Ozan müthiş faydalı oynadı. Fizik olarak da F.Bahçe bayağı iyi. Zaten kötü mücadele etmiyorlardı ama iyi oynamıyorlardı. Peki şimdi ne oldu da böyle oynuyorlar? Takım, klasik kadrosuna neredeyse kavuştu. 1-2 oynama dışında hemen hemen aynı kadro ile çıkıyorlar. Başakşehir için bunların hiçbirisini yazamayacağım. Nasıl bu kadar galibiyet alarak buraya geldiler, anlamak mümkün değil. Her şeyde olduğu gibi sporda da genç olmanın büyük faydaları var. Çok koşar ve mücadele edersen, o zaman kaliten meydana çıkar. Fenerbahçe kadrosu da bazı şeylere müsait kadroydu. Ama bunlar söylendiğinde bazı Fenerbahçeliler kabul etmediler.

Her zaman transfer yaparak takım olunmuyor. Çok mücadele ettiler, çok koştular, birbirlerine yardım ettiler, iyi futbol oynadılar, iyi sonuç aldılar. Her şeye rağmen keyifli bir maç izledik. Teşekkürler F.Bahçe'ye..



VAR ZATEN BUNUN İÇİN VAR

Hakem, ilk yarıda verdiği penaltı ile VAR'a giderek büyük bir yanlıştan döndü. Burada hakem mi "Ben VAR'a gideyim" diye yukarıyı ikaz etti, yoksa Ali Şansalan mı onu VAR'a çağırdı; merak ediyorum. VAR zaten bu işler için var! Eğer böyle F.Bahçe bir penaltı ile kazansaydı, bugün neler yazmış olacaktık

Başakşehir'in bundan sonra neler yapabileceğini çok merak ediyorum. Bizi çok üzen Elazığ depreminden sonra hiç olmazsa F.Bahçe, güzel futbol oynayarak bizi 2 saat kadar da olsa bu üzüntüden uzaklaştırdı.