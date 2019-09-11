Denız mahsulü çorbası tarifi: Denız mahsulü çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan denız mahsulü çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler deniz mahsulü çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte denız mahsulü çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

2 adet bütün kalamar

1 kg ahtapot

1/2 kg karides

1 adet iskorpitfileto (veya beyaz etli bir balık)

8.5 su bardağı sıcak su

1 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı

2 adet havuç

1 adet kereviz

1 adet patates

1 adet soğan

7.5 su bardağı sıcak su

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1 adet defne yaprağı

200 gram Amasya kuru bamyası

2-3 dal dereotu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Zeytinyağının yarısını tencereye alıp, jülyen doğranmış kalamar ile doğranmış ahtapotu ilave ederek 3-4 dakika soteleyin. 1 su bardağı sıcak su ekleyip, orta ateşte ve kapağı kapalı olarak 15 dakika pişirin. Pişirirken ara sıra kontrol edin, suyu biterse azar azar sıcak su ekleyin. Diğer yandan kalan zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Karides ve jülyen doğranmış iskorpiti ilave edip 3-4 dakika soteleyin. Havuç, kereviz ve patatesi küçük küp doğrayıp, tencereye alın. Soğanın kabuklarını temizleyip, tencereye ekleyin. Kalan sıcak su, tuz, karabiber, zerdeçal ve defne yaprağını ilave ederek 30 dakika pişirin. Karides, iskorpit ve yıkanıp kurulanmış bamyayı ekleyip 30 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp içinden soğanı çıkarın. Kıyılmış dereotu serpiştirip sıcak olarak servis yapın.