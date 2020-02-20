Yufka ile hazırlayabileceğiniz kolay börek tarifleri

Börek misafir sofralarında özel yere sahip bir lezzettir. Ziyafet sofrasının vazgeçilmez lezzeti börek yapılış şeklinden dolayı el açması ve yufka böreği olarak ayrılmaktadır. El açması börek zaman isteyen dolayısıyla zahmetli bir börek tarifidir. Yufka böreği oldukça pratik yapılışıyla çok az zamanınızı alacak. Habersiz gelen misafirlere hazırlıksız yakalanmamak için nefis ve pratik börek tarifleri... Eşsiz lezzetiyle ıspanaklı yufka böreği tarifi, muazzam görüntüsüyle muska böreği tarifi ve sofralarımızdan hiç eksik olmayan patatesli rulo börek tarifi…

ISPANAKLI YUFKA BÖREĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 paket yufka

Yarım kg ıspanak

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yufkayı ıslatmak için

½ su bardağı süt

½ su bardağı sıvıyağ

½ su bardağı yoğurt

ISPANAKLI YUFKA BÖREĞİ TARİFİ HAZIRLANIŞI

Yufkanın harcını hazırlayın. Ispanakları ince ince kıyın ve kaynar suyla haşlayın. Geniş bir tencereye sıvıyağ ve salçayı alın. Ardından biraz su ekleyin ve sos kıvamına getirin. Haşlanmış ıspanakları tencereye alın, baharat ve tuzunu attıktan sonra suyunu ekleyin ve ağzını kapatın. Suyunu çeken harcı ilk sıcağı çıkana kadar beklemeye alın. Yufkaları ortadan ikiye bölün. Yufkayı ıslatmak için süt, sıvıyağ, yoğurdu karıştırın ve yufkaları ıslatın. Islattığınız yufkaların geniş kısmına şerit şeklinde harcı dizin. Kenarlarını içe katladığınız yufkayı rulo şeklinde sarın. Yufkaları yağlanmış tepsiye yuvarlayarak dizin. Yufkaları ıslattığınız sosu böreğin üzerine de sürün. Susam serpin. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

LOR PEYNİRLİ MUSKA BÖREĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 paket yufka

1 paket lor peyniri

1 demet maydanoz

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yufkayı ıslatmak için

½ su bardağı süt

½ su bardağı sıvıyağ

½ su bardağı yoğurt

LOR PEYNİRLİ MUSKA BÖREĞİ TARİFİ HAZIRLANIŞI

Yufkanın harcını hazırlayın. Maydanozları ince ince kıyın. Geniş bir tencereye sıvıyağ ve pul biberi alın. Ardından maydanozları ekleyin. Lor peyniri ufalayarak tencereye alın, tuzunu attıktan sonra suyunu ekleyin ve ağzını kapatın. Suyunu çeken harcı ilk sıcağı çıkana kadar beklemeye alın. Yufkaları şerit şerit olacak şekilde bölün. Yufkayı ıslatmak için süt, sıvıyağ, yoğurdu karıştırın ve yufkaları ıslatın. Islattığınız yufkaların baş kısmına harcı dizin. Şerit yufkaları muska şeklinde sarın. Yufkaları yağlanmış tepsiye dizin. Yufkaları ıslattığınız sosu böreğin üzerine de sürün. Susam serpin. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

PATATESLİ RULO YUFKA BÖREĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 paket yufka

Yarım kg patates

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yufkayı ıslatmak için

½ su bardağı süt

½ su bardağı sıvıyağ

½ su bardağı yoğurt

PATATESLİ RULO YUFKA BÖREĞİ TARİFİ YAPILIŞI

Yufkanın harcını hazırlayın. Patatesleri kaynar suda haşlayın ve püre haline gelecek şekilde ezin. Geniş bir tencereye sıvıyağ ve pul biberi alın. Ardından tuzu ve patates püresini ekleyin. Harcı ilk sıcağı çıkana kadar beklemeye alın. Yufkaları 8 üçgen şeklinde parçaya olacak şekilde bölün. Yufkayı ıslatmak için süt, sıvıyağ, yoğurdu karıştırın ve yufkaları ıslatın. Islattığınız yufkaların baş kısmına harcı koyun. Üçgen yufkaları rulo şeklinde sarın. Yufkaları kızgın yağda pişirin. Yağını süzdükten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.