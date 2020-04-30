Fırında makarna tarifi: Beşamel soslu fırında makarna nasıl yapılır?

Türk mutfağında oldukça önemli bir yere sahip olan makarna, farklı yöntemler ile pişirilebilir ve bu sayede sofralarınız renklenebilir. Peki, fırında makarna nasıl yapılır ve fırında makarna tarifi için hangi malzemelere sahip olmalısınız? Bu pratik yemeği yapabilmeniz için bilmeniz gereken her şey haberimizde yer almaktadır. İşte, lezzetli ve nefis fırında makarna tarifi…

FIRINDA MAKARNA NASIL YAPILIR? İŞTE EN PRATİK FIRINDA MAKARNA TARİFİ!

Beşamel soslu fırın makarna için gerekli malzemelerimiz;

1 paket fırın makarna

1 su bardağı kaşar peyniri

Tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Beşamel sos için gerekli malzemelerimiz;

3 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

3 su bardağı soğuk süt

Karabiber

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Beşamel soslu fırın makarnanın yapılışı;

İlk olarak genişçe bir tencere içerisinde makarnayı kaynatmak için su hazırlıyoruz. Suyumuzun içerisinde bir çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekleyip kaynamaya başladıktan sonra makarnamızı ekliyoruz. Bu aşamada fırında beşamel soslu makarnamızın püf noktalarından olan en önemli husus makarnaları yeterince kaynatmak ve gereğinden fazla kaynatmamaktır. Çünkü fırında da pişmeye devam edecek olan makarnamızın yanmaması için biraz diri kalması gerekmektedir.

Makarnalarımız pişerken bir sos kabında beşamel sosumuzu pişirmeye başlamalıyız. Sos kabının içerisine tereyağını ve sıvı yağı ekleyerek katı yağ eriyene kadar sos kabını ısıtmalıyız. Ardından ısınan yağımızın içerisine 3 yemek kaşığı un ekleyip karışımı kavurmaya başlıyoruz. 1-2 dakika boyunca kavurduğumuz unun içerisine aşama aşama süt ilave edip karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Bu noktada unumuzu rengi değişene kadar yani rengi koyulaşana kadar kavurmaya devam edeceğiz ve yanmaması için dikkatli olmalıyız. Ocakta orta ateşte kaynayana kadar pişirdiğimiz başamel sosumuz koyulaşacak ve daha sonra altını kapatıp içerisine 1 çay kaşığı tuz ve damak zevkinize göre karabiber ekeleyeceğiz.

Fırın ısısı çok önemli!

Fırında makarna tarifinin son aşaması olarak geniş bir fırın kabında süzdürdüğümüz makarnalarımıza, beşamel sosumuzu iyice karıştırıp üzerine rendelediğimiz kaşar peyniri ekleyeceğiz. 180 derece önceden yeterince ısıtılan fırında 20-25 dakika pişirdikten sonra beşamel soslu fırında makarnamız yemek için servise hazır. Afiyet olsun!

Karbonhidratlar ve Elyaf

Makarna faydalı karbonhidratlar sağlar. Bir fincan beyaz spagetti 43 gram toplam karbonhidrat içerirken, eşdeğer bir tam buğday spagetti 37 gram toplam karbonhidrat sunar. Karbonhidratlar vücudunuz için birincil yakıt kaynağıdır. Kepekli makarna ayrıca önemli miktarda diyet lifi, özellikle faydalı bir karbonhidrat türü sağlar. Lif, obezite ve tip 2 diyabet dahil olmak üzere kronik hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur ve sindirim sağlığını geliştirir. 1 bardak kepekli makarna, Tıp Enstitüsü tarafından belirlenen erkekler için önerilen günlük alımın yüzde 17'sini ve kadınlar için yüzde 24'ünü sağlayan 6.3 gram diyet lifi içerir. Beyaz makarna, lif açısından daha düşük bir profile sahiptir Bu da porsiyon başına 2.5 gram lif demektir.

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Selenyum ve Manganez

Hem beyaz hem de tam buğday makarnaları, hücrelerinizi moleküler hasardan korumakla görevlendirilmiş antioksidan enzimleri aktive eden bir mineral olan mükemmel selenyum kaynakları olarak hizmet eder. Her iki tür makarnadan oluşan 1 bardaklık bir porsiyon, Tıp Enstitüsü tarafından belirlenen önerilen günlük alımınızın yaklaşık üçte ikisini sağlar. Makarna yemek karbonhidratları metabolize etmenize ve kan şekerinizi düzenlemenize yardımcı olan bir mineral olan manganez içermektedir. Kepekli makarna bir porsiyon 1.9 miligram manganez - kadınlar için günlük alımının yüzde 100'ünden fazlası ve erkekler için yüzde 83'ü - eşdeğer bir beyaz makarna porsiyonu 0.5 miligram sunuyor.

Fırında Makarna yemeğinde Folat ve Karotenoidler zengindir

Folat - veya B-9 vitamini kaynağı olarak beyaz makarna yiyin veya karotenoid lutein ve zeaksantin kaynağı olarak tam buğday makarnasını tercih edin. Kırmızı kan hücresi gelişiminde folat rol oynar ve hızlı hücre büyümesini destekler, lutein ve zeaksantin sağlıklı görmeyi destekler

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN FIRINDA MAKARNAYA EKLEYEBİLECEKLERİNİZ

Sebzeler, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar açısından zengin sağlıklı yemekler için makarnayı kullanın. Kepekli spagetti'yi zeytinyağı ile hafifçe kaplayın, daha sonra çökmekte olan ancak sağlıklı ve hazırlanması kolay bir yemek için solmuş yeşillikler ve doğranmış fındıklarla karıştırın. Rezene, kırmızı biber, soğan ve sarımsak dahil olmak üzere kavrulmuş sebzelerle en iyi makarna ve daha sonra domates sosu ve fesleğen ile. Alternatif olarak, makarnaları soğuk salatalara dahil edin. Kepekli rotini, doğranmış kalamata zeytinleri, közlenmiş kırmızı biberler ve limon suyu salata sosu ile iyi eşleşirken, bowties, buharda pişmiş karides, kırmızı biber ve kırmızı biber pul infüzyonlu zeytinyağı, ateşli bir salata seçeneği için karıştırılır.

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