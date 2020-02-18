Bol çikolatalı sufle tarifi - Tencerede sufle nasıl yapılır?

Şanı Fransa'dan dünyaya yayılmış efsane tatlılardan biri sufle. Her yaştan insanın severek tükettiği sufle çikolata, şeker, un ve yağla yapılıyor. Yapımı oldukça pratik olan sufle tarifini hazırlarken hiç yorulmayacaksınız. Yaz aylarında özellikle sütlü dondurmayla sunulan sufle, kış aylarında pudra şekeri ile servis ediliyor. Eşsiz lezzeti ve muazzam görüntüsüyle başınızı döndüren sufleden vazgeçemeyeceksiniz. Siz de çayınızın, kahvenizin yanına pratik bir tatlı arıyorsanız bu sufle tarifi tam size göre. İşte nefis sufle tarifi…

SUFLE TARİFİ MALZEMELERİ

3 yumurta

125 gr tereyağı veya margarin (yarım paket margarin)

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı un

1 paket bitter çikolata ( 80 gr.)

1 paket sütlü çikolata ( 80gr. )

SUFLE TARİFİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak çikolataları küçük küçük kırarak margarinle birlikte bir tavaya alın. Su dolu tencerenin üzerine yerleştirdiğiniz tavada çikolataları ve yağı eritin. (benmari usulü eritme) Unu yavaşça çikolatanın üzerine dökün ve iyice karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri köpürene kadar mikser yardımıyla çırpın. Ardından çikolatalı karışım yavaşça yumurta kabına alınır. Güzelce çırpılan karışım yağlanmış pişirme kaplarına bölüştürün. Önceden ısıtılmış fırında 7-8 dakika pişirin.

SUFLE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Fırınınızın başında beklemenizi, üzeri kabarmaya başlayınca hemen fırından almanızı öneririz.

1-2 dakika bile pişse kek kıvamına gelen suflenin pişme süresi çok önemlidir.

SUFLE TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında sadece 7-8 dakika pişirin.

SUFLE TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Üzerine pudra şekeri serperek servis edebileceğiniz gibi dondurmayla da sunabilirsiniz.

SUFLE TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Çikolatalı Sufle Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 360 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 110 gramlık miktarında Çikolatalı Sufle 396 kalori bulunmaktadır.