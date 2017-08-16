Berat Albayrak: Yenilenebilir enerji okulu dünyada örnek gösterilecek

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;
-Özel sektör ve kamu kurumları ile entegre bir şekilde donanımlı eleman yetiştirmesi için önemli bir süreç başlayacak.
-Bu sene ilk oldu, yeterli değil ama daha da ilerleyeceğini umut ediyorum.
-Daha ortaöğretimden bu arkadaşları sahip olacakları zanaat bakımından bir ekosistemin içinde olacağını söyleyebilirim.
-Çok önemli bir başlangıç olarak görüyoruz.
-Yenilenebilir enerji okulu dünyada örnek gösterilecek, Ankara'da bir ilk oldu.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak imza töreninde konuştu