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Berat Albayrak: Yenilenebilir enerji okulu dünyada örnek gösterilecek

Giriş Tarihi: 16.8.2017 16:44 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 17:01
Berat Albayrak: Yenilenebilir enerji okulu dünyada örnek gösterilecek

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak "Milli Eğitim Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Maden Teknolojisi Alanında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı. Albayrak "Yenilenebilir enerji okulu dünyada örnek gösterilecek" dedi

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

-Özel sektör ve kamu kurumları ile entegre bir şekilde donanımlı eleman yetiştirmesi için önemli bir süreç başlayacak.

-Bu sene ilk oldu, yeterli değil ama daha da ilerleyeceğini umut ediyorum.

-Daha ortaöğretimden bu arkadaşları sahip olacakları zanaat bakımından bir ekosistemin içinde olacağını söyleyebilirim.

-Çok önemli bir başlangıç olarak görüyoruz.

-Yenilenebilir enerji okulu dünyada örnek gösterilecek, Ankara'da bir ilk oldu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak imza töreninde konuştu

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Berat Albayrak: Yenilenebilir enerji okulu dünyada örnek gösterilecek
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