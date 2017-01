Galatasaray Odeabank-Maccabi Tel Aviv (CANLI)

Turkish Airlines Euroleague’in 19. haftasında temsilcimiz Galatasaray Odeabank, evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i konuk ediyor

Sezonun ilk yarısında Maccabi karşısında deplasmanda şanssız bir yenilgi alan Galatasaray, evinde rakibi karşısında rövanşı geri alma peşinde. Maccabi Tel Aviv ise giderek azalan playoff umutlarını artırmak için deplasmanda kazanmaya çalışacak.



MAÇIN CANLI TAKİBİ



Geride kalan on sekiz haftada beş galibiyet, on üç yenilgiyle on beşinci sırada yer alan temsilcimiz, içeride aldığı galibiyetlerle ayakta kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, içeride oynadığı on maçta beş galibiyet, beş yenilgi alırken, son beş maçta ise üç galibiyet aldı. Son dört deplasmanda kaybeden Maccabi ise bu yenilgilere rağmen ligin en çok deplasman galibiyeti alan 8. takımı oldu. İsrail ekibi, dışarıda oynadığı üç galibiyet, altı yenilgi aldı.

Haftasonu oynanan maçlarda Galatasaray, Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında Sinan Güler'in harika soyunu sayesinde rahat bir galibiyet alırken, Maccabi ise yıldız oyuncularını dinlendirdiği Tel Aviv derbisinde, ilk yarıdaki oyunu sayesinde rahat bir galibiyet aldı.



Bu maç öncesi iki takım da sakat oyuncu bulunmazken, Maccabi geçtiğimiz günlerde Maik Zirbes'i kiralık olarak gönderdi. Ligin 3. haftasında oynanan maçta Galatasaray, deplasmanda Maccabi'yi zorlasa da sahadan 98-92 yenik ayrılmıştı. O maçta Justin Dentmon 22 sayı, 4 asistle oynarken, Sinan Güler 15 sayı, 3 asist ve Vladimir Micov 18 sayı, 6 ribaund yaptı. Maccabi'de ise Sonny Weems 23 sayı, 5 ribaund yaparken, Colton Iverson 17 sayı, 5 ribaund ve Devin Smith 17 sayı,3 ribaund yaptı.