Unics Kazan-Fenerbahçe (Canlı)

Turkish Airlines Euroleague’in 19. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Rus temsilcisi Unics Kazan‘a konuk oluyor

Bogdan Bogdanovic'in geri dönüşüyle birlikte yavaş yavaş geçen sezonki Fenerbahçe'ye geri dönen temsilcimiz, geçtiğimiz hafta Panathinaikos karşısında gösterdiği dominant performansı Kazan karşısında da gösterme peşinde.



MAÇIN CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ



Geride kalan on sekiz hafta da on bir galibiyet, yedi yenilgiyle beşinci sırada yer alan Fenerbahçe, deplasmanda ise son dönemde pek iyi performans göstermedi. Son dört deplasmandan sadece bir galibiyet çıkaran temsilcimiz, Rusya deplasmanda bu kötü performansına dur demeye çalışacak. Yedi galibiyet, on bir yenilgiyle 12. sırada yer alan Unics Kazan ise son dönemde evinde iyi performans gösteriyor. Evinde oynadığı son üç maçı da kazanan Rus ekibi, genelde de beş galibiyet, dört yenilgi aldı.



Haftasonu ligde Fenerbahçe, Halk Enerji TED Kolejliler karşısında rotasyon yaparak rahat bir galibiyet alırken, VTB Ligi'nde mücadele eden Kazan ise haftayı boş geçti. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Unics Kazan, Fenerbahçe'nin evindeki uzun galibiyet serisine son verirken, Keith Langford'un iyi oyunu sayesinde temsilcimizi 73-81 mağlup etmişti. O maçta Keith Langford 28 sayı, 10 ribaund, 4 asistle oynarken, Artsiom Parakhouski 20 sayı, 12 ribaund, 3 blok ve Quino Colom 9 sayı, 11 asist, 5 ribaund yaptı. Fenerbahçe'de ise Bobby Dixon 23 sayı, 5 asistle oynarken, Jan Vesely 17 sayı, 3 ribaund, Kostas Sloukas 10 sayı, 5 asist yaptı. Fenerbahçe'de Ekpe Udoh sakatlığı sebebiyle Rusya'ya götürülmezken, iki takım da başka bir eksik bulunmuyor.