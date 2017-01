Biz Ekici’yi Ekici de bizi istiyor

Orta sahada aynı tip oyunculara sahibiz. Ekici gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var. Açık konuşayım, onu istiyoruz. O da bizi istiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Antalya kampında dün gazetecilerin karşısına çıkarak merak edilen konular hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Transfer çalışmalarından, kadro dışı kalan futbolculara kadar birçok soruyu cevaplandıran Hollandalı çalıştırıcıdan satır başları:

Gelecek planlarıyla ilgili idari menajerimiz Hasan Çetinkaya ile konuşuyoruz. Doğru oyuncuları getirmek ve dengeli kadro kurmak için çalışıyor. Elimizdeki oyunculardan daha iyisini getirmeliyiz. Hala oyuncu almaya çalışıyo- ruz. Oyuncu almak kolay değil.

Orta sahada hep aynı tip oyunculara sahibiz. Açık konuşayım, Mehmet Ekici gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var. O da bize gelmek istiyor.

Aslında bu durum çok basit. Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi istiyoruz. Onlar da bizden Aatıf'ı istiyor. Aatıf'ın bu konuyla ilgili düşüncesi farklı. Bundan sonra ne olur, bilmiyorum. Aatıf kesinlikle yanlış bir şey yapmadı. Kulübün verdiği karardan farklı bir karar verdi. Bunu anlayabiliyorum. Farklı bir durum gelişmezse burada kalır. Çünkü hala iyi bir oyuncu.



KARAVAYEV ÇOK İYİ TRANSFER

Şu an iyi kadromuz var ve kadromuzu geliştirmek istiyoruz. Daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var. Bu yüzden Zorya'dan transfer yaptık. İyi bir oyuncu aldığımızı düşünüyorum. Lig orada Aralık 10'da bitti. Oleksandr Karavayev, bizim kendisini istediğimizi duyunca hemen çalışmalara başladı. Ondan hemen müthiş işler bekleyemeyiz ama kadromuza çok kıymetli bir oyuncu kattığımıza inanıyorum.

Türkiye'de ilk kez çalışıyorum. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu görebiliyorum. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da büyüklüğünü görüyorum. Yönetimimiz, her zaman olabilecek gibi ise "Bu transferi yaparız" diyor. Başkan ve çevresi, Fenerbahçe'yi yukarı taşımak istiyor. Ancak her zaman herkes işbirliği yapmıyor, tek sorunumuz bu durum aslında.



EMENİKE VE WİEL AYRILMALI

Bize içinde Fenerbahçe için oynama arzusu olan oyuncular lazım. Emenike ve Van der Wiel, bana bunu göstermedi. Görüşüm hala aynı. Başka bir kulüp bulmaları hem onlar için hem de kulüp için daha iyi olur. Fernandao oynayabilecek durumda. Van Persie, Hollanda'ya gitti. Dedesi ile ilgili durumdan dolayı gitti. Elimizde hala Lens var. Van Persie birkaç güne kadar dönecek. Moussa Sow iki-üç hafta sonra gelecek. Şöyle olursa, böyle olursa diye sıralamayı doğru bulmuyorum. Bugüne kadar hep böyle yaptım.

Antrenörler olarak bazen hakemlik yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlarda işlerinin ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Bazen hoşunuza giden bazen de size karşı kararları oluyor. Yaptıkları iş zor. Tamamen onların yaptığı işe saygı duyuyorum. Onların dürüst ve saygıya değer insanlar olduğunu düşünüyorum.