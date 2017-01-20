Futbol bu haldeyse baş sorumlusu da sensin

"Eğer Türk futbolu ilerlemiyorsa ya da mali sistemi bozuksa bunun baş sorumlularından biri de Aziz Yıldırım’dır. Çıksın önce Fenerbahçe Kulübü’nün ekonomik yönden Avrupa’nın en riskli kulübü haline nasıl geldiğini açıklasın"

AHMET ÇAKAR'LA GÜNDEM



Fenerbhçe Başkanı Aziz Yıldırım, berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası MHK'yı ağır bir dille eleştirip, "Bu ülkede hakem terörü var" dedi ve hakem camiasında gruplaşmalar olduğunu iddia etti. Bu açıklamaları nasıl yorumlarsınız?

Aziz Yıldırım asırlık çınar Fenerbahçe'nin kulüp başkanı ama artık yalancı çoban fıkrasındaki çobana dönmüş durumda. Her mağlubiyetten sonra stadın önünde yanında birkaç başını sallayan "Başkan haklı" diyen avanesi ile birlikte konuşmalar yapıyor. Ve bu konuşmalar hem kendini komik duruma düşürüyor hem de Fenerbahçe'nin ağırlığına zarar veriyor. Üstelik bu konuşmalar bilgisizlik ve deformasyonla dolu. Hakemlikte gruplaşmalar varmış! Olabilir… Efendim Türk futbolu ilerlemiyormuş. Türk futbolunun mali yapısı bozukmuş. Eğer Türk futbolu ilerlemiyorsa ya da mali sistemi bozuksa bunun baş sorumlularından biri de Aziz Yıldırım'dır. Çıksın önce Fenerbahçe'nin ekonomik yönden Avrupa'nın en riskli kulübü haline nasıl geldiğini açıklasın. 'Genç futbolcu çıkmıyor' diyor.. Yahu kardeşim sen değil misin 'yabancı oyuncu sınırı kalksın' diyen. Sen değil misin 35 yaşındaki adamlara milyonlarca Euro parayı veren. Sen değil misin Fenerbahçe için manasız oyuncuları büyük paralarla alan. Sonuçta Aziz Yıldırım'ın her mağlubiyet sonrası yaptığı bu konuşmaların içi boştur. 'Federasyonu değiştirelim' diyor. Değiştirebiliyorsan değiştirirsin… Sen değil miydin 'Genel kurul beni Fenerbahçe Başkanı seçti' diyen. Şimdi ben de diyorum ki Demirören Federasyonu'nu Genel Kurul seçti. Seçim prosedürü bellidir, herkes işine baksın… Pek tabii Aziz Yıldırım da.

HAKEMLER APTAL DEĞİLDİR

TFF Başkanı Yıldırım Demirören katıldığı programda sizin de her zaman savunduğunuz gibi hakemler için eğitimin bir yere kadar olduğunu söyledi, kafaların değişmesi gerektiğine vurgu yaptı. "Adil olun, cesur olun, baskıdan korkmayın, hatayı hatayla kapatmayın diyorum" dedi. Hata olduğunu ancak art niyet olmadığını belirtti. İkinci yarıdan umutluyum dedi. Bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz?

Bu sözler kağıt üzerinde doğru görünüyor ama cesur olun demekle hakemlerimiz cesur olmuyor… En canlı örnek, evvelsi yıl Aziz Yıldırım, Özgür Yankaya için Akhisar maçından sonra bir daha bu hakem Kadıköy'e gelemez demişti. Bu laftan sonra ne Kuddusi Müftüoğlu MHK'sı, ne de Namoğlu MHK'sı Özgür Yankaya'yı bir daha Kadıköy'e yollamadı. Bu uygulamaları gören diğer hakemler nasıl cesur olacaklar? Bana önce bu uygulamaların hangi korkular, ya da hangi politik hesaplardan kaynaklandığını açıklamaları lazım. Hakemler aptal değildir. Federasyon ve MHK'nın bazı büyük takım ve büyük takım başkanlarından korktuklarını bildikleri için cesur kararlar veremiyorlar.



VIDEO HAKEM CİDDİ MAĞDURİYETLERİ ÖNLER

Video hakemliğin mart ayında başlayacağını Yıldırım Demirören resmen açıkladı. Kulüp başkanları ve teknik adamları konuyla ilgili bilgilendirmek için seminere çağırdıklarını ancak gereken desteği görmediklerini söyledi. Sizce bu sistemin artıları ve eksileri neler olur? Kabul görür mü?

Bu sistem futbolun akıcılığını bazı anlarda birkaç dakika durdursa da bir takımın şampiyonluğu ya da küme düşmemesi açısından önemli bir sistem. Mesela, mayıs ayında iki takım şampiyonluk maçı oynuyor ve birinin galibiyeti onun şampiyonluğu diğerinin ise şampiyonluğu kaybetmesi anlamına gelsin. Maç berabere devam ederken 90. dakikada takımlardan biri gol atsın ve yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırsın. Bu andan itibaren birlikte düşünelim. Şayet video hakem olmasa gol ofsayt diye geçersiz sayılacak ve bir takım şampiyonluğu kaybedecek. Aynı tablo da bir video hakem olduğunu düşünelim. Hakem golü ofsayt diye iptal ettiği anda video hakemin başında olacak eski bir hakem pozisyona bakıp, ofsayt olup olmadığını net bir şekilde görebilir. Bu da maçta en fazla 45 saniye ya da bir dakikalık gecikme yaratır ama eğer yardımcı hakemin bayrağı yanlışsa video hakem bunu düzeltir, golü geçerli sayar, maçın hakemine golü ver der ve maçın hakemi yardımcı hakeminin ofsayt bayrağına rağmen bu haklı golü geçerli sayar. Ve şampiyonluğu kaybetmek gibi çok ciddi bir mağduriyet önlenmiş olur.



EVET! GÖZLEMCİLER MAÇA GİTMEMELİ

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, gözlemcilerin maça gitmeyeceğini, İngiltere modelinde olduğu gibi ertesi gün görüntüleri televizyondan izleyeceğini açıkladı. Bu futbola nasıl bir katkı verir?

Bu yüzde yüz doğru bir karar. Tribünde oturan gözlemci tartışılabilecek bir penaltıyı net göremez. Bazı kartlık faulleri ya da çok ince bir ofsaytı tribünden asla fark edemez. Ama televizyonda gerek yavaş çekimler, gerekse tekrar izleme yöntemiyle hakemin kararının doğru mu yanlış mı olduğunu çok daha net ve yüzde yüze yakın sağlıklı bir şekilde yorumlarlar.



HAKEMLERİN MAÇ BAŞI ÜCRETLERİNE DOKUNMAYIN!..

TFF Başkanının açıkladığı bir başka değişiklik ise önümüzdeki sezondan itibaren maça gidenle gitmeyen hakemin alacağı para ve prim sisteminin değişeceği yönündeydi. Bu yönetim performansını artırır mı?

Bunun ne anlama geldiğini çözemedim. Şu anda üst düzey 8-10 hakem belli oranda maaşlar alıyorlar. Zaten almalılar da ama mevcut sistemde zaten fazla maça giden hakem maç başı ücretleriyle gitmeyen hakemden fazla almaktadır. Bence hakemlerin maaşlarına ve maç başı ücretlerine dokunmayın. Onlara sadece şunu aşılamaya çalışın, bir hakem maç yönetirken ne basından, ne kulüplerden ne de kulüp başkanlarından korkmamalı. Bu güveni bir hakeme verebilirseniz, görün bakın hakemlerin performansı nasıl yükseliyor.



BÜLENT YILDIRIM BU MAÇ İÇİN DOĞRU İSİM

Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşacak. Maçı Bülent Yıldırım yönetecek. Bu maçın stresi için uygun bir isim mi? Yıldırım'a tavsiyeleriniz olur mu? Bu maç şampiyonluk yarışının gidişatını değiştirir mi?

Bu maç herkesin de kabul edeceği gibi çok önemli bir maç. Özellikle Fenerbahçe açısından. Kaybederlerse bence şampiyonluğu da kaybederler. Ama kazandıklarında hem kendilerini tekrar potaya sokarlar hem de lider Başakşehir'e ciddi bir kayıp yaşatırlar. Gerçekten bu kritik maç bu hafta tüm gözlerin üzerinde olacağı bir mücadele olacak. Gelelim Bülent Yıldırım'a. Bu sezon inişli-çıkışlı grafik sergilese de hem deneyimli hem de yetenekli bir hakem. Nasıl yönetir bilemiyorum ama atanması doğru bir karar. Ona tavsiyem; Allah'tan başka kimseden korkmasın. Bu kadar basit. Allah'tan ve vicdanından başka kimseye hesap vermek zorunda olduğunu hissetmesin yeter.







İŞİN CILKI ÇIKTI

Transfer dönemine Mehmet Ekici damgasını vurdu… Oyuncu Fenerbahçe'ye söz verdiği için gitmek istediğini açıkladı. Beşiktaş devreye girdi. Bu çekişmeyi nasıl yorumlarsınız?

İşin cılkı çıktı. Hem de her kulüp için çıktı. Mehmet Ekici, kendine göre haklıdır. Gider gitmez o onun kararı. Ama tablo Trabzonspor için çok üzücü. Yine bazı oyuncular aldılar, üstelik Mehmet Ekici gibi önemli bir ismi kadro dışı bıraktılar ama maalesef neredeyse iki alt lig takımının bulunduğu Türkiye Kupası grubundan çıkamayacaklar. Eğer Gümüşhanespor, Kızılcabölük'ü yenerse ki yenme ihtimali çok yüksek Trabzon kupadan da elenmiş olacak. Ve maalesef bu tablonun baş sorumluluğu da Ersun Hoca'dadır. Çok tuhaf transferler yaptırdı. Alınan oyunculara bakıyorum bence vasıfsızlar ve maalesef Trabzonspor'un en yetenekli, en kaliteli oyuncusu ise şu anda kadro dışı. Bu tablo kesinlikle Trabzonspor gibi bir takım ve camiaya yakışmamaktadır.